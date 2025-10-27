Útravaló – 2025. október 27.

„Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Jézus szombati napon meggyógyít a zsinagógában egy tizennyolc éve beteg asszonyt. A zsinagóga elöljárója felháborodik, mert Jézus megszegi a szombati nyugalom törvényét. Jézus válaszában rámutat a képmutatásra: ha az emberek eloldják állataikat, hogy megitassák őket szombaton, miért ne lehetne egy embert megszabadítani a szenvedésétől ezen a napon? Ez a történet arra tanít minket, hogy az irgalom és az emberség fontosabb a merev törvények leírt szabályainál. Jézus cselekedetei arra hívnak, hogy mi is legyünk irgalmasok, és segítsünk másokon, még akkor is, ha ez szembemegy az adott társadalmi normákkal. Dönthetsz a szabályok és a szeretet között.

Fotó: Merényi Zita

