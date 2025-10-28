Útravaló – 2025. október 28., Szent Simon és Szent Júdás apostolok

„És kiválasztott közülük tizenkettőt, kiket apostoloknak nevezett.” Jézus az apostolok kiválasztásánál is megmutatta, hogy országát nem emberi kiválóságra, kiemelkedő képességekre építi, hanem a hitre nyitott lélekre. Különösen fontos üzenete van annak, hogy Jézus az éjszakát imában tölti az apostolok kiválasztása előtt. Ugyanazt az erőt és ugyanazt a küldetést akarja nekik adni, amit ő az Atyától kapott. Így ők is megtapasztalják majd a gyógyítást, a csodákat. Mert akiket Isten szeret, és akik elfogadják a szeretetét, azokat az örök élet örömére hívja. Mindazokat, akik tele vannak gyengeséggel, botladoznak, de nyitottak a hitre. Téged is kiválasztott és meghívott. Mit válaszoltál?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír