Útravaló – 2025. október 29.

„Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.” Az emberi kíváncsiság! Vajon hányan is üdvözülhetnek? A farizeusok és az írástudók véleménye az volt, hogy ez csak a mózesi törvény megtartásával érhető el, ezért a pogányok és a tudatlanok ki vannak zárva belőle. Jézus az üdvösség feltételeit hangsúlyozza. Ne elvekről vitázzanak, hanem tegyék az Isten akaratát, és igyekezzenek bejutni oda. Hányszor gondolkodunk mi is így? Vitatkozunk, néha még az előjogainkat is hangoztatjuk: vallásos családban nőttem fel. Az ítéletkor nem az lesz a kérdés, hogy voltál-e elsőáldozó, bérmálkozó, el tudsz-e mondani imákat. Egyedül az számít, hogy mit tettél!

Fotó: Merényi Zita

