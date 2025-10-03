Útravaló – 2025. október 3.

„Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.” Jézus szomorú a városok miatt, ahol a csodáit tette, és mégsem hittek neki. Mennyire fájhatott neki, hogy félreértették a szavait és a cselekedeteit! Azt gondolták ugyanis, hogy az eljövendő Messiás megszabadítja őket, és jólétet teremt számukra itt a földön. Ha a pogány városok annyi bizonyítékot kaptak volna, mint ők, régen bűnbánatot tartottak volna. Jézus pedig bűnbánatra hívja őket. Ezt fogják tenni később tanítványai is az ő nevében, mert azonosítja magát velük. Hogyan viselkedsz, amikor keresztény életed miatt megvetésben, gúnyban van részed, nem értenek, provokálnak?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír