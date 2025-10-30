Útravaló – 2025. október 30.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

„Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek.” Lukács evangélista ebbe a jelenetbe beleviszi a jövő eseményeit is. Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme lefejeztette Keresztelő Jánost. Nem szívesen látott a tartományában még egy nagy hatású prófétát, ezért gondolkodott azon, hogy Jézust is el kellene távolítania. Jézus válasza az, hogy az ő működése az Atya akarata szerint történik, és emberi szempontok nem befolyásolják ebben. A zsidó nép vezetői el fogják utasítani őt és tanítását, s a halálát fogják kívánni. Jézus távolabb is lát, ezért mondja, hogy Isten beteljesíti ígéreteit, és egyszer majd ők is felismerik azt, aki az Úr nevében jön.

