Útravaló – 2025. október 4.

„Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” A hetvenkét tanítvány örömmel tér vissza Jézushoz. Egymás szavába vágva mesélhették a tapasztalataikat. Mindezek hallatán Jézusból is kifakad az öröm, mert már látja a jövő Egyházának életét. Megtörik a sátán uralma! A tanítványok örömének forrása pedig az, hogy nevük fel van írva az égben. Az Egyház küldetésének végső célja, hogy rajtunk keresztül a keresők, a kételkedők is megismerjék Isten örök szeretetét. Hírnöke vagy ennek a szeretetnek! Csak benne találod meg boldogságodat, így veszed észre ma is a feléd közeledő Jézust! Csak így hallod, amikor megszólít! Örömmel teszem mai feladataimat is!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír