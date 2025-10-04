Útravaló – 2025. október 4.

Nézőpont – 2025. október 4., szombat | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

„Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” A hetvenkét tanítvány örömmel tér vissza Jézushoz. Egymás szavába vágva mesélhették a tapasztalataikat. Mindezek hallatán Jézusból is kifakad az öröm, mert már látja a jövő Egyházának életét. Megtörik a sátán uralma! A tanítványok örömének forrása pedig az, hogy nevük fel van írva az égben. Az Egyház küldetésének végső célja, hogy rajtunk keresztül a keresők, a kételkedők is megismerjék Isten örök szeretetét. Hírnöke vagy ennek a szeretetnek! Csak benne találod meg boldogságodat, így veszed észre ma is a feléd közeledő Jézust! Csak így hallod, amikor megszólít! Örömmel teszem mai feladataimat is!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

