Útravaló – 2025. szeptember 12., Szűz Mária szent neve

Nézőpont – 2025. szeptember 12., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

A név maga az ember – mondja a latin bölcsesség. E megállapítás igaz a Boldogságos Szűz Máriára is, akinek a neve ezt jelenti: úrnő. Ahogy Mária szolgáló életének minden pillanata Egyszülöttjére utal, úgy mennyei szeretetének minden rezdülése is a Fiúisten megváltói művét szolgálja. Egész lénye és anyai hivatása a világ számára megszerzendő örök életet készíti elő, melynek valóságos égi királynője és földi szolgálóleánya tudott lenni. A kereszten trónt ülő Krisztus szenvedő szolgaként hal meg. Anyja indította el, majd követte útján. Az Úrnak szolgálóleánya és úrnő volt. Köszöntsük őt szeretettel! 

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató