Útravaló – 2025. szeptember 12., Szűz Mária szent neve

A név maga az ember – mondja a latin bölcsesség. E megállapítás igaz a Boldogságos Szűz Máriára is, akinek a neve ezt jelenti: úrnő. Ahogy Mária szolgáló életének minden pillanata Egyszülöttjére utal, úgy mennyei szeretetének minden rezdülése is a Fiúisten megváltói művét szolgálja. Egész lénye és anyai hivatása a világ számára megszerzendő örök életet készíti elő, melynek valóságos égi királynője és földi szolgálóleánya tudott lenni. A kereszten trónt ülő Krisztus szenvedő szolgaként hal meg. Anyja indította el, majd követte útján. Az Úrnak szolgálóleánya és úrnő volt. Köszöntsük őt szeretettel!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír