Útravaló – 2025. szeptember 13.

Nézőpont – 2025. szeptember 13., szombat | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Megalapozni egy életet szokás. A bölcs ember tovább látott az orra hegyénél, s házának alapját sziklára építette. Ezt a példabeszédet nagyon könnyen megértik az Amerika keleti partján élők, ott ugyanis nagyon magas a kontinentális talapzat – ami egyébként is gránit –, így elég egy-két lapátnyit leásni, és máris eljutunk a teherbíró talajszintig. Mondják, hogy csak a szegény ember vásárol drágán. A gazdag meg éppen azért áll jól anyagilag, mert van mit és van miből félretennie, s ráadásul még olcsón is vásárol.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

