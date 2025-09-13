Útravaló – 2025. szeptember 13.

Megalapozni egy életet szokás. A bölcs ember tovább látott az orra hegyénél, s házának alapját sziklára építette. Ezt a példabeszédet nagyon könnyen megértik az Amerika keleti partján élők, ott ugyanis nagyon magas a kontinentális talapzat – ami egyébként is gránit –, így elég egy-két lapátnyit leásni, és máris eljutunk a teherbíró talajszintig. Mondják, hogy csak a szegény ember vásárol drágán. A gazdag meg éppen azért áll jól anyagilag, mert van mit és van miből félretennie, s ráadásul még olcsón is vásárol.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír