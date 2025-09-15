Útravaló – 2025. szeptember 15.

A Fájdalmas Szűzanya (Hétfájdalmú Szűz) emléknapja a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik. A Hétfájdalmú Szűz kifejezés a Boldogságos Szűz Mária egyik megszólítása, amely a szenvedéseire utal. A szó szoros értelmében a kereszt alatt álló Mária neve: Fájdalmas Anya. A Hétfájdalmú Szűz kifejezés az életét végigkísérő szenvedések alapján mondja Máriát hétfájdalmúnak (a hét a teljesség száma). Először a szerviták kezdték ünnepelni, szeptember harmadik vasárnapján. 1668-ban kapták meg az ehhez szükséges pápai jóváhagyást.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír