Útravaló – 2025. szeptember 23.

Jézus szava a testvéri és az anyai kapcsolat újrafogalmazásáról az Újszövetség egyik legmegdöbbentőbb kijelentése. Átértékeli a legszorosabb emberi kötelékeket. Természetesen nem tagadja meg a családi, vérségi vonal jelentőségét, de Isten szavát teszi az összetartozás legfontosabb erejévé. Isten kinyilatkoztatott Igéje, azaz Jézus személyének befogadása lesz ennek az új kapcsolati rendszernek az alapja. Csak a feltámadása után értjük meg ezt a mondatot. Krisztus önmagával táplál, amikor igéjét hallgatjuk, és részt veszünk eucharisztikus lakomáján, azaz minden szentmisén. Élő szavát és élő testét befogadva olyan új néppé formál, amelyiknek az összetartozását személyesen ő maga szavatolja. Édesanyák, testvérek! Ne aggódjatok! Az Úr által közelebb kerülünk egymáshoz is.

