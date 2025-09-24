Útravaló – 2025. szeptember 24., Szent Gellért püspök és vértanú

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Valódi pedagógusra, a korai keresztény magyar történelem egyik meghatározó szentjére, Gellért püspökre emlékezik ma az Egyház. A napfényes Velence városát hagyta ott a fiatal trónörökös nevelése érdekében. Korának legmodernebb eszméit, a clunyi szerzetesközösség megújuló lelkiségét hozta el. Keresztelt, tanított, teljes papi életet élt a misszióban. Tanácsait a kormányzati munka kialakításában is nagy haszonnal vette az uralkodó. Emlékét a magyar főváros a szívébe zárta. Áldó mozdulatával – a róla elnevezett hegy oldaláról – máig ható jelenléte közvetíti Krisztus közelségét Pest és Buda lakóinak.

