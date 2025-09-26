Útravaló – 2025. szeptember 26.

Szent Damján a hagyomány szerint arab orvos volt. Diocletianus alatt Kozma nevű ikertestvérével együtt szenvedett vértanúságot. A prefektus az „apostol ingyenorvosokat" kínvallatás alá vetette, ám eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötöztette és a tengerbe vettette őket, de a köteleik eloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. A két orvost erre oszlophoz kötözték, de a nyílzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget 303-ban. A hagyomány szerint sírjuk a szíriai Círus (Kürhosz) városában volt, tiszteletükre itt bazilikát is emeltek. Konstantinápolyban is épült templomuk, ugyanis I. Jusztinianusz császár a testvérpár közbenjárására kigyógyult halálos betegségéből. Tiszteletük a 6. században eljutott Rómába is. Ekkor IV. Félix pápa (más forrás szerint Szümmakhosz pápa) nekik szentelt templomot építtetett a Fórumon. Ezek után az egész Egyházban elterjedt tiszteletük. Nevük bekerült a szentmise kánonjába is. Az orvosok, a patikusok és az orvosi egyetemek védőszentjei.

