Útravaló – 2025. szeptember 29., Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

Isten örök teremtő akarata látható és láthatatlan lényeket hozott létre. Valamennyi egyistenhívő vallás tanít azokról a szellemi lényekről – az angyalokról –, akik közvetítők Isten és a világ között. Létük, minden tettük és szavuk Krisztus üzenete és megváltó műve felé terelik a tekintetünket. Areopagita Dénes (Dionüsziosz Areopagita) a Kr. u. 6. században rendszerezi létezésüket és tevékenységük módját. Olyan tiszta szellemek ők, akik Krisztusnak vannak alávetve. A mai ünnep három főangyala Isten létmódjára és tevékenységére figyelmeztet: Gábriel – „Isten ereje”, Michael – „Ki olyan, mint Isten?” és Rafael – „Isten a gyógyító”.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír