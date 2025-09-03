Útravaló – 2025. szeptember 3.

Romokban hevert a százötven évvel azelőtt legyőzhetetlennek hitt birodalom és fővárosa, Róma. Gergely fiatalon és gazdagon lett az Örök Város kormányzója, amit szolgálatként végzett. Szintén szolgálatként tekintett az általa alapított bencés kolostorokban végzett imádságaira, míg „az Egyház hajójába bezúduló víz” megfékezésére őt ültették a péteri székbe. A gőgös görög főpapok szellemiségével szemben a pápai címe volt a válasz: Servus servorum Dei – Isten szolgáinak a szolgája. Komolyan vette a szolgálatát. Szolgálta a népvándorlásban kereső népeket, hogy azok otthont, hitet találjanak. Nem szűnt meg tanítani, és a kultúrát is az evangélium szolgálatába állította. Róla kapta elnevezését a gregorián ének.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír