Útravaló – 2025. szeptember 3.

Nézőpont – 2025. szeptember 3., szerda | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Romokban hevert a százötven évvel azelőtt legyőzhetetlennek hitt birodalom és fővárosa, Róma. Gergely fiatalon és gazdagon lett az Örök Város kormányzója, amit szolgálatként végzett. Szintén szolgálatként tekintett az általa alapított bencés kolostorokban végzett imádságaira, míg „az Egyház hajójába bezúduló víz” megfékezésére őt ültették a péteri székbe. A gőgös görög főpapok szellemiségével szemben a pápai címe volt a válasz: Servus servorum Dei – Isten szolgáinak a szolgája. Komolyan vette a szolgálatát. Szolgálta a népvándorlásban kereső népeket, hogy azok otthont, hitet találjanak. Nem szűnt meg tanítani, és a kultúrát is az evangélium szolgálatába állította. Róla kapta elnevezését a gregorián ének.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató