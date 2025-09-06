Útravaló – 2025. szeptember 6.

A kolosszei levél írójaként Szent Pál a közösséget is buzdítja. Korábbi életük bűnös mivoltát elfedve megbocsát, és így állítja őket maga elé. Önnön példáját hozza elő bátorításul, amikor szilárdságot és állhatatosságot követel meg tőlük a hitben. Mert nem könnyű és nem kockázatmentes dolog hinni. Megfertőzi a gondolatot a hit (hiszékenység) szó hétköznapi használata is. De hinni egészen mást jelent. Közösen elfogadjuk, hogy Isten a jóság, az igazság, a szépség és az élet forrása és célja. Mindehhez szükség van arra, hogy alapvető tapasztalatunk legyen az igazságról, a jóságról és a szépségről. Akinek ez nem adatik meg, abban az istenkép csak torzóként van jelen. Pál, mint a másokért élő ember, az evangélium reménységének szolgája.

Fotó: Merényi Zita

