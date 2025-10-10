Vácon tartják az országos cigánypasztorációs konferenciát

Idén Orsos Zoltán plébános és Molnár-Gál Béla országos cigánypasztorációs referens gondolatait hallgathatják meg az érdeklődők a konferencián, amelyen évről évre a közösségeket érintő fontos témákról gondolkodnak együtt, a délutáni műhelymunkák során is.
A konferencia a Boldog Ceferino Intézet és az Irgalmas Jézus Cigánymisszió közös szervezésében valósul meg. Részletes program és plakát a csatolmányban található.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció ITT érhető el október 13-a, hétfő estig.
Forrás és fotó (archív): Boldog Ceferino Intézet
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria