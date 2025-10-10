Vácon tartják az országos cigánypasztorációs konferenciát

Hazai – 2025. október 10., péntek | 16:00
Jövőformáló közösségek címmel október 17-én rendezik meg az országos cigánypasztorációs konferenciát Vácon, a Piarista Kilátó Központban (2600 Vác, Géza király tér 10.). A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz.

Idén Orsos Zoltán plébános és Molnár-Gál Béla országos cigánypasztorációs referens gondolatait hallgathatják meg az érdeklődők a konferencián, amelyen évről évre a közösségeket érintő fontos témákról gondolkodnak együtt, a délutáni műhelymunkák során is.

A konferencia a Boldog Ceferino Intézet és az Irgalmas Jézus Cigánymisszió közös szervezésében valósul meg. Részletes program és plakát a csatolmányban található.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció ITT érhető el október 13-a, hétfő estig.

Forrás és fotó (archív): Boldog Ceferino Intézet

Magyar Kurír

#cigányság #egyházmegyék #konferencia #programok

