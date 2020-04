Vad Szigetköz, Gemenc, A szőke tó – Nézzen vizes témájú természetfilmeket a karantén alatt!

Az MTA Nemzeti Víztudományi Program az elmúlt négy évben több alkalommal szerepelt ismeretterjesztő rendezvényeken, hogy a fiatalabb korosztályokban is népszerűsítse a víztudományt. Az MTA egyik legnépszerűbb ilyen rendezvénysorozatán, a filmklubon nem egyszer mutattak be magyarországi vizekkel foglalkozó természetfilmeket (például a Vad Balaton, a Gemenc, az árterek világa, A szőke tó – A Tisza-tó hat évszaka című alkotásokat), illetve 2018-ban a Street Science Víznap alkalmával is több ismeretterjesztő rövidfilmet vetítettek.

A COVID-19 világjárvány miatt, a jó idő beköszöntével sajnos a legtöbben nem tehetjük meg, hogy személyesen is ellátogassunk ezekre a csodás vízi élővilágban gazdag helyekre, ezért a program honlapján összegyűjtöttek olyan szabadon hozzáférhető filmeket, amelyek elkalauzolnak bennünket a magyarországi vizes tájakra. A gyűjtemény a szakszerű magyarázatokon túl segítséget is nyújt a természet kedvelőinek, hogy megtervezzék következő szabadságukat, hogy amikor végre lecseng a járvány, és újra szabadon kirándulhatnak, ellátogathassanak ezekre a páratlan élővilággal rendelkező, gazdag élményeket nyújtó tájakra.

Korábbi írásunkat a Vad Szigetköz – A szárazföldi delta című filmről ITT olvashatják.

