Váljunk készségesebbé az áldozatos szeretetre – Virágvasárnapi szentmise a győri Káptalandombon

A szentmise előtt a „Mindenki Krisztusa” szobornál gyülekeztek a hívek. Itt áldotta meg a barkákat Veres András püspök.

A szertartás a székesegyházban folytatódott. A szentmisén elhangzott a Jézus jeruzsálemi bevonulásáról szóló evangéliumi szakasz, amelyet szentbeszéd követett.

„Vidékről sokan mentek föl Jeruzsálembe húsvét ünnepe előtt, hogy megszenteljék magukat” (Jn 11,55) – olvasható az evangéliumban. Az ünnep akkor és most is olyanokat is megszólít, akik nem járnak túl gyakran templomba – mondta homíliájában Veres András püspök.

Az ünnepre készülődve némelyek azon tanakodtak, vajon Jézus elmegy-e az ünnepekre; még olyanok is kíváncsiak voltak rá, akik hallottak róla, de még nem találkoztak vele korábban – folytatta prédikációját a főpásztor. – Ennek köszönhető, hogy amikor hírét vették, hogy Jézus közelít a városhoz, hatalmas tömeg gyűlt össze, és magasztalták, ahogy hallottuk az evangéliumban: „Hozsanna Dávid fiának!”

Amikor beértek a városba, mindenki odament, mert részese akart lenni a történéseknek. Minden bizonnyal a Jézus beszédeit ismerők, a csodáit tapasztalók vagy az arról hallók valamiképpen megsejtették, hogy itt rendkívüli jelentőségű esemény történik. Azt még csak kevesen tudták, hogy az Isten Fia vonult be Jeruzsálembe, hogy a kereszten életét adja, és így minden ember az üdvösség ajándékában részesülhessen.

Egy hasonló rendkívüli eseménynek lehetünk hamarosan részesei. Hallottuk a híreket, hogy a Szentatya, amikor elhagyta a kórházat, azt mondta: négy hét múlva Magyarországra utazik. „Öregsége, betegsége ellenére el akar jönni közénk. Ezért ott kell lennünk mindnyájunknak, hogy részesei legyünk ennek az eseménynek, hiszen ez az Egyházhoz, a Péter utódához és a Krisztushoz tartozó szeretetünk kifejeződése. Ebben senki és semmi nem akadályozhat meg bennünket. Fiatalok és idősek, akár még könnyebb betegséggel küszködők is – mint annak idején, Jézus korában – érdeklődően legyünk részesei ennek a szép eseménynek. Ne a lustaság legyen úrrá rajtunk, arra hivatkozva, hogy majd megnézzük a tévében. Ez a lehetőség alkalom arra, hogy együtt imádkozzunk Egyházunkért, nemzetünkért és a világ békéjéért” – hangsúlyozta a győri megyéspüspök.

Veres András püspök arról is megemlékezett, hogy 78 éve ezen a napon, április 2-án halt vértanúhalált Apor Vilmos. Nem nehéz a hasonlóságot felismerni Jézus szenvedése és az ő szenvedése között – mondta a főpásztor. – Jézus önként, tudatosan vállalta a kereszthalált.

Boldog Apor Vilmos is tudatosan készült a vértanúságára, sőt a körülötte lévőket is erre készítette fel. A férfiaknak azt mondta, hogy legyenek figyelmesek, ha eljön a pillanat, akár az életükkel is legyenek készek megvédeni azokat, akik segítségüket kérték – emlékeztetett szentbeszédében Veres András.

Az ünnepek segítenek abban, hogy mindnyájan egyre készségesebbé váljunk a szeretetből fakadó áldozatos életre. Bármilyen életkorban és életállapotban életünk részévé kell válnia az áldozatos szeretetnek. Voltak és lesznek olyan helyzetek, amikor ennek az áldozatos szeretetnek konkrét cselekedetekben kell megnyilvánulnia.

„Imádkozzunk a mai ünnepen azért, hogy Krisztus szenvedéséről elmélkedve a passiótörténetben egyre inkább lelkiekben készségessé váljunk mi is arra, hogy mindig igent tudjunk mondani a szeretet kihívásaira és készek legyünk az áldozatos szeretetre” – zárta homíliáját a főpásztor.

Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve indult a körmenet a Nagyboldogasszony-székesegyházba, ahol elhangzott a passió, Szent Máté evangélista szerint.

A záróáldást követően Boldog Apor Vilmos vértanú sírjánál új papi hivatásokért, Egyházunkért és nemzetünkért imádkoztak, Veres András megyéspüspök vezetésével.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Horváth Gábor

Magyar Kurír