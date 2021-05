Van, aki az élő szereplős betlehem szokását viszi haza Rómából – és hazájában a béke eszközévé válik

„A Propaganda Fide kollégium feladata a fiatal egyházak leendő papjainak képzése. Ez feladat és egyben mesterség is, amely egyáltalán nem olyan könnyű: nemcsak intellektuális szempontból kell képezni a növendékeket, hanem – ami még fontosabb – emberi és lelki szempontból is. Ez az átfogó képzés különösen fontos számunkra” – számolt be az általa vezetett pápai intézmény munkájáról a Fides hírügynökségnek Vincenzo Viva rektor.

A napjainkban a római Gianicolón (latinul Janiculum, római domb) működő intézményt VIII. Orbán pápa alapította 1627-ben a misszionáriusok képzésére. Jelenleg 132 szeminaristát oktatnak itt, akik Ázsiából, Afrikából és Óceániából érkeztek.

„A pap alakja a fiatal egyházakban is mélyreható átalakuláson megy keresztül. Amikor a diákjaink többéves tanulás és képzés után hazatérnek a helyi egyházakba, abban a pillanatban kezdődik a lelkipásztori élet, a pasztoráció, amjre itt, a kollégiumban készültek fel – folytatja a rektor. – Számunkra, tanárok, nevelők számára nagy öröm, hogy tudjuk:

amikor hazatérnek egyházmegyéikbe, akkor kezd el gyümölcsöt hozni az itteni munka.

A püspökeik beszámolnak nekünk arról, milyen komolyan hozzájárulnak ezek a fiatalok a helyi egyház életéhez, még a nehéz helyzetekben is, olyan országokban, ahol polgárháború dúl vagy súlyos mértékű a szegénység, az erőszak, és olyan területeken, ahol sok kilométert kell megtenni, hogy eljussanak a hívekhez.”

Vincenzo Viva megosztott egy történetet a Fides hírügynökséggel: „Az egyik szeminaristánk, aki a pakisztáni egyházból érkezett, ahol a keresztények kisebbségben élnek, és ahol nem egyszerű kifejezni a hitet, elmesélt nekünk egy különleges, példaadó eseményt. Amikor hazatért az egyházmegyéjébe, élő szereplős betlehemet szervezett, ami abszolút újdonság volt a hazájában. Nemcsak keresztények vettek részt benne, hanem muszlimok is, az evangéliumi történetből mutattak be jeleneteket.

Ezeket az élő szereplős evangéliumi jeleneteket több mint húszezer ember akarta látni, ennyien zarándokoltak el hozzájuk – az egység, a békés együttélés és a harmónia valósult meg arra az időre.

Az egész ötlete pedig abból fakadt, hogy a növendékünk látott ilyen élő betlehemi jeleneteket egy római plébánián, gyakran szerveznek ilyet az olasz városok és templomok. És ez a béke gyümölcsét termette Pakisztánban.”

„Ez a tapasztalat – összegzi Vincenzo Viva – a katekézis műhelyévé lett, a párbeszéd lehetőségét jelentette az ottani vallási közösségek számára. Számunkra, nevelők számára azt látni, hogy az egykori diákunk milyen keményen dolgozik, hogy ez a projekt megvalósulhasson, öröm és remény forrása.”

Az olaszul Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide elnevezésű intézmény – mely nem keverendő össze a Pápai Urbaniana Egyetemmel – a Népek Evangelizációjának Kongregációja alá tartozik. VIII. Orbán pápa Immortalis Dei Filius bullájával alapította meg 1627. augusztus 1-jén. Híres hajdani hallgatói közé tartozik például John Henry Newman.

Hűen az intézmény eredeti célkitűzéseihez és összhangban a II. vatikáni zsinat tanításaival, a pápai kollégium tisztában van vele, mennyire fontos a jól képzett helyi származású papság szerepe.

Erősebb gyökeret ver ugyanis az Egyház, ha a hívek közösségei saját soraikból kapják az üdvösség szolgáit: a püspököket, a papokat és a diakónusokat, úgyhogy a fiatal egyházak lassan saját papsággal rendelkező egyházmegyei szervezetet kaphatnak” (Ad gentes zsinati dokumentum, 16. fejezet).

Ezért a Propaganda Fide kollégium mindig is várta a szeminaristákat a missziós területekről és a fiatal egyházakból, hogy felkészülhessenek rá, hogy olyan lelkipásztorok legyenek, akik képesek új fejezetet nyitni az evangelizáció történetében – „egy buzgóbb, örömtelibb, merészebb evangelizációs korszak”-ot az Evangelii gaudium szavai szerint (261).

