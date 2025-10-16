Varga Bernadett textilművész alkotásaiból nyílt kiállítás Győrben a Triangulum Galériában

Kiemelte, hogy az alkotó munkáiban a hagyomány és a kortárs találkozik. „A szövetek nem csak textíliák, ezek emlékeket, érzéseket, történeteket hordoznak, képei pedig egyszerre élményszerű felismerésen alapulók és átgondoltak, olyanok, mint egy dallam, amit az ember nem a fülével, hanem a szemével hall. A kiállítás darabjai egy olyan világba kalauzolják a látogatókat, ahol színek, formák és textúrák párbeszédet folytatnak egymással, egy világba, ahol az anyag nem pusztán alapanyag, hanem gondolat, érzelem és egy üzenet hordozója” – fogalmazott köszöntőjében Böcskei Győző.

A tárlatot Kustán Melinda textiltervező iparművész ajánlotta a látogatók figyelmébe, megosztva személyes kapcsolatát Varga Bernadettel, akit egészen fiatal kora óta ismer. Mégis most először adódott alkalma arra, hogy elmondja neki, szereti a munkáit, tiszteli az alkotói kvalitásait és nagyra tartja művészetét. A látogatókat megszólítva mesélt a gobelinról: „A gobelin a reprezentáció, a dekoráció és a kézműves művészet különleges ötvözete, amely a textilművészet egyik rangos, nagy tekintélynek örvendő ága. Varga Bernadett gobelinjei mögött pedig mélyebb filozófia rejlik, amelyet a lassú, kézműves alkotói folyamat is leképez. Alkotásai az idő, a kitartás, az elkötelezett türelem művészete. A gobelin szálról szálra, sorról sorra épül fel, gyakran hónapok, évek munkájával. Ez a lassú érés hordozza magában az alkotás meditatív folyamatát. A kiállítótérben látható művek a rész és az egész egységét ünneplik. Munka közben a szövő közelről látja a színes fonalak kuszaságát, távolabb lépve összeállnak a részletek, kirajzolódik a kép teljessége. Ez a folyamat a világ és az emberi élet megértésére is utal: a részletek káoszából a távlati tekintet teremti meg az értelmet.”

Az iparművész kiemelte, hogy a tárgyak az anyag és szellem összefonódását szimbolizálják: a puha, természetes textil absztrakt gondolatokat, vallási, esetenként világi történeteket, mély érzelmeket képes hordozni. A kész mű a mindennapi (profán) és a szakrális (szimbolikus) tartalmak közötti hidat testesíti meg. Számára Varga Bernadett munkái magát az imádságot jelentik: az ember és a természet harmóniája, a természetből nyert anyagok – gyapjú, selyem, len, pamut, növényi festékek – kulturális történetté szövődnek az alkotásokban. Munkái a természet tiszteletét és tapintatos átalakítását egyszerre emelik ki.

Munkássága a maradandó érték keresésének szimbóluma. Kustán Melinda betekintést engedett Varga Bernadett alkotói folyamataiba: „A kartonfestés szorosan kapcsolódik a gobelin készítéséhez, az adja a kárpit vizuális alapját, ennek ismeretében Bernadett önálló értékű olajképeket festett. Klasszikusan, a szövőműhelyben a kartont a szövőszék mögé (vagy alá) helyezik, és a szövők a mintát követve, színes fonalakkal „átírják” a képet textilbe. Nála a gobelin nem közvetlen másolat, a karton inkább iránymutatás, a szövés technikája, a választott anyagminőség miatt mindig egyedi, különleges hatást teremt. Varga Bernadettnél a kartonfestés a gobelin lelke, a szövés pedig a teste.”

Köszöntője végén Kustán Melinda kitért a kiállítás címére is. „Az áldozathozatal szót többféle értelemben használjuk, attól függően, hogy milyen kontextusba kerül. Vallási, rituális értelemben: az ember valamit – tárgyat, állatot, ételt, imát, jócselekedetet – felajánl Istennek, közösségnek vagy valamilyen magasabb rendű cél érdekében. Az áldozat ilyenkor a kapcsolat megerősítését, a hála vagy a kérés kifejezését szolgálja. Mindennapi, erkölcsi értelemben vett áldozat, amikor valaki lemond saját kényelméről, érdekeiről vagy vágyairól mások javára vagy egy nagyobb cél érdekében. Például időt áldoz egy barátra, szülőként saját igényei elé helyezi a gyermeke érdekeit, vagy egy hosszú távú cél érdekében rövid távon a nehezebb utat választja. A művészetben, filozófiában az áldozathozatal sokszor az emberi lét drámáját jelképezi: mit adunk fel azért, hogy valami mást – értékesebbet, igazabbat, szeretetet, közösséget – nyerjünk” – zárta gondolatait a textiltervező iparművész.

A megnyitót Lázók Richárd hegedűjátéka tette még ünnepélyesebbé.

A kiállítás november 9-ig tekinthető meg mindennap 10 és 18 óra között Győrben, a Triangulum Galériában. Belépőjegy a Püspökvár-Toronykilátó recepcióján váltható (Káptalandomb 1.).

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír