Varga László a felvidéki Kistapolcsányban: A Szűzanya csendje tanítson minket a zaj diktatúrájában

A felvidéki Kistapolcsány település (szlovákul Topoľčianky) a történelmi Bars megyében található, a Zsitva forrásvidékén és felső folyásánál, a Zobor-Tribecs-hegyvonulat déli völgyeinek festői szépségű szegletében. Zarándokhelyét mindmáig nagy szeretettel látogatják nemcsak a zoboralji magyar hívek, de a Zsitva és Garam folyók menti községekből is egyre többen zarándokolnak ide, sőt Csallóközről is...

A búcsújáró hely történelme több mint három évszázadra, egészen a 17. század végéhez nyúlik vissza. Gróf Erdődy Györgyné Rákóczi Erzsébet, a kistapolcsányi birtok akkori tulajdonosa 1683-ban fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy ha megmenti a települést a török pusztítástól, akkor hálából elzarándokol a Szentföldre.

A keresztény hadak Bécs alatti hatalmas diadala után a grófnő teljesítette ígéretét, miközben a Szentföldről azzal a megbízatással érkezett haza, hogy kistapolcsányi birtokán alapítsa meg a Kármelhegyi Boldogasszony Társulatát.

A grófnő kezdeményezését jóváhagyta előbb Szelepcsényi György esztergomi érsek, prímás, aki e vidék szülöttje volt, majd utódja, Széchényi György is, aki kérelmet nyújtott be Boldog XI. Ince pápához, aki mint Magyarország török alóli felmentője 1686-ban örömmel adta meg engedélyét a kistapolcsányi Kármelhegyi Boldogasszony Társulat létrehozására.

Sőt a pápa egyidejűleg azt is engedélyezte, hogy a Szűzanya tiszteletére éves zarándoklatokat szervezzenek, így Kistapolcsány lett az egész történelmi Magyarország első pápai engedéllyel rendelkező búcsújáróhelye.

Az engedélyt a kármelita rend főelöljárója által kiadott rendelet is bizonyította. A pápa személyes ajándékot is küldött a grófnőnek: egy olasz mester által festett Skapulárés Szűzanya-képet, mely díszes ezüst keretbe volt beállítva, és több szent ereklyéit is tartalmazta. Erzsébet grófnő méltó helyet készített a festménynek a kúriájában külön e célra újonnan kialakított kápolna oltárán.

Az első zarándoklatot 1686. július 16-án személyesen Széchenyi György esztergomi érsek vezette. Ettől az évtől kezdve a zarándoklatot megszakítás nélkül minden évben megtartották, még a kommunista terror idejében is, és így az idei már a 337. Kármelhegyi Boldogasszony-búcsú volt Kistapolcsányban.