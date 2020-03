Varga László püspök: Taps a pedagógusoknak is!

A világ mindennap tapssal köszöni meg az egészségügyben, szociális otthonokban hősies munkát végző orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, rendészeti dolgozóknak, a honvédségnek áldozatos, néha emberfeletti erőt kívánó munkáját.

A hálának ezt a világméretű megnyilvánulását csak támogatni tudom, külön köszönetet mondva a Kaposvári Egyházmegyében és a többi egyházmegye szociális intézményeiben dolgozóknak!

Ugyanakkor embert próbáló feladat elé kerültek a pedagógusaink is a hirtelen, minden előkészület nélkül, szükségből bevezetett online oktatás miatt.

Köszönöm az idősebb tanároknak, akiknek az online tér nem lételemük, azt a sok plusz áldozatot, amit diákjaikért hoznak. Köszönöm, hogy készek tanulni, mint a jó papok, holtukig!

Köszönöm a fiatalabb pedagógusok segítőkészségét, idősebb kollégáik felé, akik most rászorulnak az ő tudásukra, tapasztalatukra. A szeretet leleményes és az egymásra utaltságban különösen magas fokon tud kibontakozni. Ennek lehetünk szemtanúi jelenleg az élet szinte minden területén.

Külön köszönet azokban az iskoláinkban dolgozó tanároknak, ahol a gyerekek nagyobb felének nincsen számítógépe, otthon nincs internetük, mert szegények, és nem telt rá a szülőknek. Itt a tanárok sokkal több áldozattal tudnak csak helytállni, az elkészített feladatokat fénymásolatban sokszorosítva eljuttatni a gyerekekhez. Köszönet a nagylelkű adományozóknak, akiknek a segítségével sokan juthatnak most számítógépekhez.

Köszönöm a diákjainknak, hogy gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez, hogy készek így is összeszedetten tanulni. Köszönöm a fiataloknak, hogy akkor is kitartanak, amikor sokkal több feladatot kapnak, és nincsenek mellettük a kedvenc tanáraik, osztályfőnökük, akik figyeltek rájuk, amikor elfáradtak, és személyes jelenlétükkel, szeretetükkel motiválták őket, és akiknek hiányoznak az osztálytársaik is.

Külön köszönet a hitoktatóinknak, akik rendkívüli gyorsasággal szervezték meg az online oktatást, egymást ötletekkel gazdagon segítve, kitartóan végzik a hit átadását és hittanosaik Jézushoz vezetését!

Mennyei Atyánk! Tekints a pedagógusokra, tanárokra, hitoktatókra és a rájuk bízott diákokra, gyermekeidre, akik egyházmegyénkben és az egész országban ezekben a nehéz, aggodalommal teli helyzetben hozzád fordulnak, mert szükségük van a te kegyelmedre és erődre.

Szabadítsd meg őket minden félelemtől, rossztól, és jutalmazd meg őket áldozatos kitartásukért. Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, bölcsesség anyja, könyörögj értünk!

Varga László megyéspüspök

2020. március 25.

