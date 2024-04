Varga László püspök vezetett lelkinapot a Sajópálfalán

Nemcsak az egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, hanem a Kaposvári Egyházmegye főpásztora, Varga László püspök is részt vett a sajópálfalai lelkinapon. A kaposvári megyéspüspök tartotta az elmélkedéseket.

Imaórával kezdték meg a résztvevők lelki útjukat, amelyben tanítást is kaptak Varga László atyától, aki az életszentségre és a megtérésre hívta fel a figyelmet. Arról beszélt, hogy megkapta mindenki a Szentlelket, és ezzel együtt azt is, hogy lehetőségünk van szentté válni. Erre meghívást is kaptunk; nem mástól, mint a teremtő Istentől: „Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.” (Lev 19,2)

A nap kiscsoportos beszélgetéssel folytatódott. Mindenki megoszthatta a másikkal, hogy a megtérés milyen formában volt már jelen az életében.

Szent Liturgiával folytatódott a lelkigyakorlat. Az evangélium felolvasása után ismét tanítást adott Varga László püspök. A szegényekről, elesettekről tett tanúságot, valamint hogy az ő életében milyen módon kapott Istentől buzdítást, tanítást.

A lelki táplálékok után ebéd következett, melynek során folytatódhatott a kötetlen beszélgetés.

A nap zárásaként a Paraklisz imádságával adtak hálát a lelkigyakorlatra érkezett atyák és hívek az Istenszülő kegyképe előtt.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír