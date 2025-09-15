Teológia a Sapientiától – Várják a jelentkezőket a pozsonyi magyar szabadegyetemre

A most kezdődő tanévben a következő szombati napokon kerül sor az előadásokra:
• 2025. október 25., november 29.
• 2026. február 7., március 7., április 11., május 9.
Ezeken a szombatokon 9 és 16 óra között két teológiai témájú előadást hallgathatnak meg az érdeklődők. Az előadók a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói.
Ízelítő a témákból (a sorrend még egyeztetés alatt áll): fundamentális teológia, egyháztörténelem, dogmatika, egyházjog, filozófia, erkölcstan, szentírástudomány, pasztorális, spirituális teológia, patrológia, liturgika.
Helyszín:
Nagyszombati Egyetem Teológiai Fakultása
Kostolná 1
P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
tel.: +42 1252775410
Érdeklődni a teológiai fakultás telefonszámán lehet. Mindenkit szeretettel várnak.
Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír
