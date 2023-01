Várják a jelentkezőket a Szent Ferenc Kórház újraélesztő készülékek elterjesztéséért programjára

Hazánkban az infarktuson átesett betegek esetében az egy éven belüli szív eredetű elhalálozás aránya 25%. E halálozás az esetek legnagyobb részében megelőzhető lenne a helyszínen lévő, laikus által is használható defibrillátor segítségével. Hirtelen szívmegállás esetén túlélésre esély kizárólag azonnal megkezdett újraélesztés esetén van. A mentők kiérkezéséig megkezdett újraélesztés (BLS) és lehetőség szerinti defibrillálás esetén akár 60-70%-os is lehet a túlélés esélye. Életbevágóan fontos ezért, hogy növekedjen a lakosság számára folyamatosan elérhető defibrillátorok száma, továbbá bővüljön azoknak a hozzáértő civileknek a száma is, akik ismerik az újraélesztés lépéseit és fogásait, és biztonsággal mernek cselekedni vészhelyzetben is.

A program keretében 200 db AED készülék megvásárlása lehetséges a piaci árhoz képest 35% kedvezménnyel, amely készülékenként 2 fő részére kiegészül egy az Egyházi Kórházak Egyesülése által biztosított ingyenes újraélesztési képzéssel.

A képzés Magyarország több pontján is megszervezésre kerül, és igénylőnként 2 fő részére térítésmentesen biztosított. A program keretei között megvásárolható, hazai fejlesztésű, Magyarországon gyártott, hazai szervizháttérrel rendelkező, a magyaron kívül további 17 nyelven beszélő félautomata külső defibrillátor (CardioAid1 készülék) bárki számára könnyen kezelhető. A készülék vizuális és hangutasításait követve minden laikus sikeresen használhatja életmentő segítségnyújtásra.

A programra, illetve az eszközre jelentkezni a kommunikacio@szentferenckorhaz.hu emailcímre küldött igényléssel lehet. Az elbírálás a beérkezés sorrendjében történik. A BLS képzések a Budapesti Szent Ferenc Kórházban a meghirdetett időpontban kerülnek megtartásra.

Forrás: Budapesti Szent Ferenc Kórház

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír