Véget ér a búcsúszezon – Beköszönt a csend időszaka Mátraverebély-Szentkúton

A 2025-ös jubileumi Szentév különleges ereje idén érezhető volt Mátraverebély-Szentkúton is: a legnagyobb búcsúkra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyerekbarát turisztikai központba.

A búcsúszezon lezártával a kegyhely elcsendesedik. A szerzetesek mindennapjait mostantól az imádság, a szellemi és fizikai munka tölti ki: fafűtéssel készülnek a télre, gondozzák a kegyhely területét, és ellátják a szezonális feladatokat, amellett, hogy vasárnaponként és az ünnepek alkalmával teljesítik a lelkipásztori szolgálatot is.

A természet is más arcát mutatja: az őszi erdő színei, a csend és a nyugalom különleges lelki élményt kínálnak mindazoknak, akik ebben az időszakban látogatnak el a mátraverebély-szentkúti kegyhelyre.

Aki lelki segítségre, pappal vagy szerzetessel folytatott lelkibeszélgetésre van szüksége, mindennap 8 és 20 óra között jelentkezhet a kegyhely recepcióján. A szolgálat – akár egy lelki „ügyelet” – 12 órán át biztosítja, hogy senki ne maradjon segítség nélkül. Mindamellett, hogy a legtöbb személyes beszélgetést, gyónást és lelki kísérést vasárnap délelőttre, a szentmisék előtti időszakra időzítik az itt szolgáló atyák, szerzetesek.

A búcsúszezon lezárulta után is érdemes útra kelni: Mátraverebély-Szentkúton a csend jelenlét – itt minden újra a helyére kerül, ami a hétköznapok rohanásában szétcsúszott.

