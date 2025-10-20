Véget ér a búcsúszezon – Beköszönt a csend időszaka Mátraverebély-Szentkúton

Hazai – 2025. október 20., hétfő | 14:44
2

Az év utolsó búcsújára készül a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely. Október 25-én, Szent Hubertus, a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén ér véget a 2025-ös zarándokévad, s kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelkigyakorlatok időszaka a kegyhelyen.

A 2025-ös jubileumi Szentév különleges ereje idén érezhető volt Mátraverebély-Szentkúton is: a legnagyobb búcsúkra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyerekbarát turisztikai központba.

A búcsúszezon lezártával a kegyhely elcsendesedik. A szerzetesek mindennapjait mostantól az imádság, a szellemi és fizikai munka tölti ki: fafűtéssel készülnek a télre, gondozzák a kegyhely területét, és ellátják a szezonális feladatokat, amellett, hogy vasárnaponként és az ünnepek alkalmával teljesítik a lelkipásztori szolgálatot is.

A természet is más arcát mutatja: az őszi erdő színei, a csend és a nyugalom különleges lelki élményt kínálnak mindazoknak, akik ebben az időszakban látogatnak el a mátraverebély-szentkúti kegyhelyre.

Aki lelki segítségre, pappal vagy szerzetessel folytatott lelkibeszélgetésre van szüksége, mindennap 8 és 20 óra között jelentkezhet a kegyhely recepcióján. A szolgálat – akár egy lelki „ügyelet” – 12 órán át biztosítja, hogy senki ne maradjon segítség nélkül. Mindamellett, hogy a legtöbb személyes beszélgetést, gyónást és lelki kísérést vasárnap délelőttre, a szentmisék előtti időszakra időzítik az itt szolgáló atyák, szerzetesek.

A búcsúszezon lezárulta után is érdemes útra kelni: Mátraverebély-Szentkúton a csend jelenlét – itt minden újra a helyére kerül, ami a hétköznapok rohanásában szétcsúszott.

Forrás és fotó: szentkut.hu

Magyar Kurír

