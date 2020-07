Végre: Vendégségben – Augusztusban Arcus Temporum

„Vendégségben” – ez a Pannonhalmi Főapátság idei kulturális évadának mottója. Furcsán hat ez az egyszerű szó az elmúlt hónapok bezártsága után. Felértékelődött a normalitás: vendégnek és vendéglátónak lenni sokkal több érzelmet is jelent, ami a XVI. Arcus Temporum Kortárs Művészeti Fesztiválnak is különös meghittséget ad.

A látogatók és művészek között egy sokkal mélyebb találkozás jöhet létre, ami furcsamód a járványhelyzetnek köszönhető.

Bensőséges hangulatot kölcsönöz és segíti a teljes átélést, hogy a koncertekre csak korlátozott számban érhetőek el jegyek.

Nem csak emiatt lesz azonban az idei fesztivál rendhagyó és egyedi. A zenében és az irodalomban is jubiláló művészek állnak a középpontban. Egyikükkel, a kétszázötven éve született világhírű zeneszerzővel, Beethovennel indul a koncertsorozat. A másik a Kossuth-díjas író, Esterházy Péter, aki idén lenne hetvenéves. Oratorium Balbulum című művét a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Mácsai Pál eleveníti majd meg.

Intellektus, virtuozitás, nemzetközi versenysikerek. A világhírű zongoraművész Evgeni Koroliov az idei Arcus díszvendége. Az orosz zenészt a magyar közönség leginkább Bach- és Mozart-játékosként ismeri, ezúttal rendhagyó módon Beethoven műveit kelti életre. Saját bevallása szerint a magyar művészek is közel állnak hozzá. Egy interjúban ezt nyilatkozta: „Bartókot, Ligetit és Kurtágot szívesen játszom, s nem csak tiszteletet ébresztenek bennem, hanem nagyon szeretem is a műveiket.” Ugyanitt Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Kurtág Györgyöt és Ligeti Györgyöt is a 20. század elsőrangú zeneszerzőinek nevezte.

Az idei fesztiválon „titkokra” is fény derül. A nagyközönség előtt elzárt tereket is felfedezhetnek a látogatók. Az orgonatúra alatt a Pannonhalmi Főapátságban lévő összes orgonát bemutatjuk és megszólaltatjuk, és az érdeklődőket elkalauzoljuk egyebek között a Gyilokfolyosóra. Arra a különleges hangulatú menedékre, amely a tatárjárás idején negyven szerzetesnek nyújtott védelmet.

Az újdonságok mellett ismerős arcok is feltűnnek a három napban. Keller András hegedűművész, a fesztivál művészeti vezetőjeként, már szinte hazajár Pannonhalmára. Az elmúlt évek is bizonyították, hogy előadásmódja és karmesteri vezénylése minden alkalommal életre szóló élményt nyújt a hallgatóságnak. Ő maga pedig a fesztiválról tavaly így nyilatkozott: „Pannonhalmán a különleges, erős atmoszférától lesz rendkívüli a kortárs zene. Ezt nem tudjuk megmagyarázni. Talán nem is szükséges.”

A részletes program a kulturális fesztivál honlapján olvasható.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír