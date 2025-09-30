Végül kiárad ránk a Lélek – Elérhető a teremtés hete segédfüzete

„A magasból kiáradó Lélek az, aki megújíthat bennünket, irgalmasan visszavezetheti a népet Istenéhez. Ő taníthat meg minket a teljes igazságra, ő vezethet vissza Isten törvénye, a természettörvény útjára. Ha jog – azaz a valósághoz igazodó szabályok, és a szabályokhoz igazodó viselkedés – honol újra a terméketlen, sivár és veszélyes sivatagban, akkor az ismét viruló és termékeny lesz, és gyümölcsöt hoz” – olvasható a segédfüzet végén.

Az idei teremtésheti füzet címe: Végül kiárad ránk a Lélek – Elbukás, megtérés, újjáteremtés – az Izajás próféta könyvének 32. fejezetéből származó igeszakasz alapján. A bővebb igeszakaszban (Iz 32,12–20) olyan fogalmakkal foglalkozhatunk, mint a gyász, az elhagyatottság, a Lélek kiáradása, az igazság, a béke és nyugalom, az elsüllyedés, valamint a boldogság és áldás. Az ószövetségi hagyományokban jól felismerhető elbukás–megtérés–újjáteremtés dinamika az Isten és teremtményei, Isten és ember, ember és teremtmények kapcsolattörténetének mélységeit, és ezeknek a kapcsolatoknak törékeny voltát tárja elénk.

Az idei füzet üzenete a korábbi teremtésheti témákhoz képest talán kevésbé könnyen és egyszerűen társítható általános környezetjavító és szociális tevékenységekkel, sokkal inkább meghívás lelki munkára, reflektálásra; a hitbéli elköteleződés, az istenkapcsolat átgondolására, mely minden teremtésvédelmi cselekvés alapja és kezdőpontja.

A füzet témája ugyan idén mindössze az alapigeszakasz egyezésével kapcsolódik a nemzetközi témához, a – már megszokott módon – a hét ünnepléséhez bőséggel kínál napi meditációkat, imádságokat, illusztrációkat, valamint tartalmaz jógyakorlatokat és a feldolgozást segítő foglalkozásokat.

Néhány időszerű megemlékezés is gazdagítja az anyagot a 2025-ös jeles évfordulók kapcsán; valamint egy tudományos elemzés is helyet kapott a füzetben, amely az izajási szakaszt jogi és társadalomtudományi szempontból közelíti meg.

Gyerekek számára mese formájában kínál a segédanyag lehetőséget a téma és a nem mindig könnyű fogalmak feldolgozására, valamint egy ajánlott imaösvény szimbolikus cselekedetekkel kapcsolva hozza közelebb a napi témákat.

Idén is hívja az ökumenikus teremtésvédelmi közösség az istenhívő közösségeket, hogy csatlakozzanak az ünnepléshez, és osszák meg hírét a helyi rendezvényeknek, eseményeknek, akcióknak.

A füzet és a plakát ITT érhető el.

Az ökumenikus térképre regisztráció által kerülhetnek fel a teremtésheti helyi akciók.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) a Teremtés hete füzet nyomtatott változatát a reformációi csomagban postázza a tagegyházak gyülekezeteinek és iskoláinak.

Forrás és fotó: Naphimnusz Egyesület, Laudato si’ animátorképzés

Magyar Kurír