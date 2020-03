Veres András: Magyarországot is újra felajánlják a Fatimai Szűzanyának ma este

– A Portugál Püspöki Konferencia a múlt héten döntött úgy, hogy a koronavírus-világjárványra válaszul megújítják országuk korábbi felajánlását Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, ezen a mai Mária-ünnepen, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Más országoknak is lehetővé teszik, hogy ehhez hasonló felajánlásuk megújítását az övékéhez hozzákapcsolják. Jól tudjuk, hogy Magyarország, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is élni kíván ezzel a lehetőséggel?

– Sajnos csak egészen későn, ma reggel szereztünk tudomást Erdő Péter bíboros úr spanyolországi ismerőse révén arról, hogy ők is meg fogják újítani a korábban tett felajánlásukat Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Ezt a gyakorlatban a helybeli bíboros-püspök fogja megtenni több ország nevében is. Ezért kerestem meg telefonon ma délelőtt António Marto bíboros urat, fatimai megyéspüspököt, hogy mi is szeretnénk csatlakozni ehhez a mostani újbóli felajánláshoz. Bár személyesen nem tudunk jelen lenni, de a legtöbb székesegyházban ma is mutatnak be – igaz csak nagyon szűk körben – szentmisét, és otthon is mindenki tud csatlakozni e felajánláshoz.

– Különlegessé teszi a felajánlást, hogy nem egy országot ajánlanak fel a püspökök, hiszen a spanyol főpásztorok maguk jelezték csatlakozási szándékukat, és nyilván Magyarország mellett még más országok püspöki konferenciái is kérik ezt. Mit jelenthet ez a mai válsághelyzetben?

– Tudomásom szerint Lengyelország is kérte az újbóli felajánlást. Rendkívüli jelentőségű ez, hiszen annak idején azért tettük meg külön-külön e felajánlást, mert a Fatimai Szűz közbenjárását kérve Jézus Krisztustól reméltük népünk vallási életének megújulását. Most pedig az együttes felajánlásnak az a szomorú oka, hogy a világméretű járvány Európa-szerte sok emberben félelmet, aggódást váltott ki. Nagyon sokan munkanélkülivé válhatnak, nem tudjuk még, mikor lesz vége a járványnak, többen belehalhatnak ebbe a betegségbe, miként már hazánkban is elhunytak néhányan.

Sok egészségügyi dolgozó hősies erőfeszítést tesz azért, hogy a betegeket segítsék. Az ország kormánya is igyekszik a tőle telhető legtöbbet megtenni azért, hogy minél kevesebb áldozata legyen a járványnak. Viszont nálunk, embereknél sokkal többet tud tenni Isten, a Szűzanya közbenjárása által. Reméljük, hogy mindnyájan, akik Európában, illetve az említett országokban élünk, rövidesen megtapasztalhatjuk az imádság erejét. Nagyon nagy szükségünk van rá.

– Magyarországot püspökeink már korábban is felajánlották a Fatimai Szűzanyának, a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve még tavaly ősszel megerősítette ezt a kegyhelyre nemzeti zarándoklatot vezető Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Erdő Péter bíboros imádságát tolmácsolva. Miért áll a magyarokhoz ennyire közel e kegyhely és a Fatimai Szűzanya?

– Rengeteg magyar megfordult, megfordul a fatimai szentélyben. Akik jártak már Fatimában, nagyon jól tudják, hogy számtalan magyar vonatkozása van a kegyhelynek. Kondor Lajos atya, aki a Győri Egyházmegyében született, verbita szerzetesként a fatimai kegyhelynek az egyik nagyon meghatározó személyisége volt, és a ma már boldogként tisztelt látnokok boldoggá avatásának is ő volt a posztulátora. A magyar keresztutat minden zarándok ismeri…

– A liturgiát lehet élőben követni?

– A fatimai szertartásokba az interneten keresztül folyamatosan bárki betekintést nyerhet. Most, amikor tömegek nem mehetnek, a szentély zárva van, egy nagyon szűk asszisztenciával fognak a bíborosok liturgiát bemutatni, még fontosabb ennek a lehetősége. Nyilván nem az égieknek, nem a Szűzanyának vagy Istennek van szüksége arra, hogy ezek a felajánlások megismétlődjenek, hanem nekünk, embereknek van rá szükségünk, hogy el ne felejtsük: Isten teremtményei vagyunk, segítsége nélkül tehetetlenek vagyunk.

A felajánló szertartást ma este 18.30-kor tartják a rózsafüzér imádság keretében. Élőben ITT lehet követni.

