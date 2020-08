Veres András püspök: Keresztényellenes megnyilvánulások napjainkban

Nyilatkozatában a főpásztor többek között arra hívja fel a figyelmet: úgy tűnik, hogy a mai korszellem szerint élő ember nem feltétlenül érzi a szent, bizonyos értékek méltóságát. A vallási érzés mindenkinek egy nagyon bensőséges, egész mivoltát meghatározó dolog; vannak, akik ezt nem veszik figyelembe, sőt olyanok is, akik ezt akarják megalázni, tönkretenni.

Úgy tűnik, újra a templomok falai közé akarják visszaszorítani a vallási életet, s az Egyháznak azt a feladatot szánják, hogy legfeljebb a liturgiával kapcsolatban szólaljon meg, holott a katolikus hit megélése egész embert kíván – hangzik el Győri Egyházmegye Facebook-oldalán is közzétett YouTube-felvételen. – Nehéz megfogalmazni, honnan ered a katolikusok elleni gyűlölet. Hitünket szisztematikusan, előre megtervezetten támadják.

„Ez megszervezetten folyik, halad előre. Éppen ezért kell még most megálljt parancsolni neki, mert ez nemcsak a vallásos embereket fogja elpusztítani, hanem azokat is, akik ennek most szervezői” – szögezi le Veres András püspök.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye Facebook-oldala



Magyar Kurír