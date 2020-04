Vészhelyzetben is segít az egri karitász

Az Egri Főegyházmegyében a vészhelyzet idején a főegyházmegyei karitászközpont az Egyházunk nevében és az evangélium szellemében segít, teszi a jót. A segélyezés katasztrófahelyzeti forgatókönyv szerint folytatódik: a sürgősebb segítség került előtérbe. A munka megszaporodott, és a jellege is megváltozott a vírusveszélynek megfelelően.

Árva Ferenc elmondta: az egészségügyi előírásokat betartva, a személyes kontaktokat minimálisra csökkentve végzik a segélyezés azon részét, ami online nem kivitelezhető: az élelmiszer-szállítmányok fogadását, az adománycsomagok készítését, azok kiszállítását a településeken még működni tudó karitászcsoportokhoz.

Mivel a karitászönkéntesek jelentős része életkora miatt otthon kell hogy tartózkodjon, megfogyatkozott az aktív önkéntesek száma. Azonban ők sem tétlenkednek: Árvai Ferenc körlevélben buzdította őket imára, amivel mindannyian erős hátteret biztosítanak; otthonukból telefonos kapcsolattartással segítik a lakásaikba zárt magányos időseket, napi lelki segítségnyújtást végeznek, ami a mostani helyzetben nagyon fontossá vált; a világhálón is nyújtanak lelki segítséget, de azoknak is tanácsokkal szolgálnak, akik nem járatosak az internet világában, esetleg nincs is ilyen lehetőségük; kampányolnak az otthonmaradás és az egészségügyi előírások betartása érdekében, és sokan vállalkoztak védőmaszk varrására is.

Az Egri Főegyházmegyében sok településen vannak aktív karitászönkéntesek, akik a családokat és az időseket felkeresik. Bevásárolnak nekik, kiváltják gyógyszereiket, postára mennek helyettük, tanulnak a gyerekekkel, élelmiszeradományt csomagolnak és elviszik a családokhoz; az önkormányzattal együttműködve segítenek a településen. Lehetőségeikhez mérten teszik a jót.

Az egri karitászközpont segíti a plébániai karitászcsoportok munkáját, az önkénteseket védőmaszkkal, kézfertőtlenítővel és gumikesztyűvel látják el. Az aktív karitászcsoportok számára tartósélelmiszer-csomagokat szállítanak, amelyeket helyben juttatnak el a családokhoz.

A 2011 óta tartó krízissegély-programot online tudják végezni, a nehéz helyzetbe került családokat gyógyszer és rezsi finanszírozásával támogatják. Mivel a munkahely időleges elvesztése miatt most több család nehéz helyzetbe kerülhet, még fontosabb számunkra a családok támogatása. Idén 23 településen 1200 családnak juttatnak el vetőmagcsomagot, így az otthonlétet tartalmasabbá tehetik a kert megművelésével, és hozzájárulnak az öngondoskodáshoz. Egerben naponta ötven fő számára tudnak kétfogásos meleg ételt biztosítani a rászorulóknak. E segélyprogram 2012 óta tart Egerben.

Segítették az egri Markóth Ferenc kórházat is, mivel kérték, hogy a hideg időben fogadják be a kórházi kezelés végén a gyógyult hajléktalanokat, így teljes ellátással, 24 órás befogadást végeznek.

Nagykereskedelmi cégektől folyamatosan rendelnek élelmiszert, az ezekből készített csomagokat plébániai csoportoknak szállítják ki. Eddig 35 településre vittek adományt, az egyéni kérelmeket pedig postai úton juttatják el a családokhoz. Naponta végeznek élelmiszermentést a Magyar Élelmiszerbank partnereként a Tesco egri üzletéből, amit különböző településeken adnak át a rászoruló családoknak. Segélyprogramukban eddig a vészhelyzet idején 15 millió forint értékben segítették a családokat.

Az egri Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat nappali ellátása délelőttönként a RÉV épületében személyes ügyeletet tart. Minden szolgáltatásukban továbbra is fogadják a munkatársak a hozzájuk fordulókat, elsősorban a RÉV weboldalán és közösségi oldalain elérhető nyilvános telefonszámokon, valamint az online elérhetőségeken. Krízishelyzetben továbbra is személyesen avatkoznak be, ha szükséges.

„Azt tapasztaljuk, hogy a hozzánk fordulóknak bár idegen a helyzet, amelyben online és telefonos segítői beszélgetésekben vehetnek részt, de örülnek, hogy ebben a nehéz helyzetben sem maradnak magukra problémáikkal. A szenvedélybeteg családokon kívül továbbra is felelősséget érzünk a megkezdett iskolai tanácsadásaink kapcsán, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a középiskolás korosztályt – akik amúgy is kiemelten veszélyeztetettek voltak szerhasználat kapcsán – ez a veszélyhelyzet érzelmileg a leginkább sújtja. A velünk együttműködésbe lévő iskolákkal felvettük a kapcsolatot, és rajtuk keresztül a fiatalok is személyesen megkapták elérhetőségeinket, amelyeket használnak is, az ő esetükben az online tanácsadásra történő átállás gördülékenyebben és könnyebben ment.

Ezúton is szeretném hálásan megköszönni munkatársaimnak és a karitászönkénteseknek az áldozatos és fáradhatatlan munkáját” – mondta el Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye karitászközpontjának igazgatója.

Fotó: Egri Karitászközpont

Bókay László/Magyar Kurír