Veszprémben is segíti az iskolakezdést a Karitász

A sajtónyilvános eseményen részt vett Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója, Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató, Darnai János lelkiigazgató, Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere, Szabó László Miklós igazgató.

Szijártó László beszédében örömét fejezte ki, hogy a sikeres együttműködésnek köszönhetően több mint háromszáz családnak tudtak segíteni az iskolakezdésben a Veszprémi Főegyházmegye területén. A segítség összértéke meghaladta a 2,5 millió forintot.

Tornavölgyi Krisztián arra emlékeztetett, hogy a tanulás nem az iskolának szól, hanem az életre nevel, az életben való boldogulásban, eligazodásban segít. Fontos dolog, hogy mindez igazi szeretetközösségben történjen, amihez a mostani ajándék is hozzájárul, hiszen sok ember szeretetének segítségével jöhetett létre.

Brányi Mária hangsúlyozta, hogy a Katolikus Egyház nagyon fontos szerepet tölt be Veszprém oktatási, kulturális és társadalmi életében. A mostani segítség is alátámasztja a tényt, hogy az Egyháznak fontos a szociális segítségnyújtás is.

Darnai János, a Padányi-iskola lelkiigazgatója elismerésének adott hangot a Karitász munkatársainak áldozatos munkáját illetően, mellyel most hozzájárulnak tanulóik sikeres mindennapjaihoz.

Szabó László Miklós iskolaigazgató gondolataiban a cselekvő szeretet erejére és fontosságára hívta fel a figyelmet, amivel a Karitász és a többi segítő szervezet évről évre támogatja a rászorulókat.

Az ünnepség végén a megjelentek közösen adták át az adományokat a diákoknak.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír