Via Lucis keresztutat áldott meg a nyitrai megyéspüspök Muzslán

Viliam Judák nyitrai megyéspüspök köszöntése után a hívek a papsággal és a vendégekkel együtt egy lelkileg és művészetileg gazdag zenés képmeditáción vehettek részt, amely ószövetségi és újszövetségi olvasmányokból, valamint a kerámia domborműveket bemutató képek vetítéséből állt, zenés aláfestéssel, mintegy lelki előkészületként a liturgikus áldás szertartására.

Közreműködött Borka Iván (ének), Kovács Orsolya (cselló) és Kovács Bálint (viola) – utóbbi két zenész a Szlovák Filharmónia művésze –, Pathó Daniela (fuvola) és a helyi Anima kórus. A művészeti vezető Gulyás Hilda, a Pozsonyi Konzervatórium egyházzene-ének szakos tanára (ének, orgona) volt.

A templomdombon felállított új stációk kivételes műalkotások: a tizennégy betonoszlopot magas hőmérsékleten égetett kerámiaszobrok díszítik, amelyek egyik oldalon a keresztút (Via Crucis), a másikon pedig a feltámadás útjának (Via Lucis) eseményeit ábrázolják. Alkotói Csanády Gábor tervezőépítész és Magyar Márta keramikus- és iparművész (Budapest), Istenes József adaptáló-tervező (Érsekújvár), valamint Peter Mészároš szobrászművész (Slovenský Grob/Tótgurab).

„A Muzsla templomához készített keramikonstáció-sorozat betonkeretbe állított kőszerű formákból áll, melyek magas hőfokon égetett mázas kerámiák.

A keresztút és az örömút képei egy-egy közös, kőszerű formaként 14 oszlopban helyezkednek el. A sírbatétel 14. keresztúti stációja után a szemlélő, átsétálva az oszlop túloldalára, megláthatja az örömút képsorozat első darabját, Jézus feltámadásának keramikonját. A kétoldalú köveket mintázó idolok mindegyike más sziluettel készült, igazodva a jelenetek kompozíciójához.

Számomra újító és egyedülálló a két út ilyen formán való összeillesztése: az élet fájdalmas és örömmel, megerősítéssel teli oldala egyszerre eggyé válik. A formák kőszerű ovális alakja átlátni enged a »másik út terébe«, a két út egymásra hat, egyik fénye beragyogja, élteti a másikat, ez új üzenetet közvetít – a tanítványságunk alapgondolatát:

mindannyiunknak végig kell járnunk azt az utat, mint az apostoloknak, hogy a keresztúton, a halálon át az öröm útján a »gyász munkájával«, elérkezzünk ahhoz az egészen nyitottá váló pünkösdi ünnephez, ami a szeretet új pünkösdje”

– olvashatóak a keresztútról Magyar Márta szavai a muzslai plébánia erre az alkalomra kiadott emléklapjában.

A projekt nagylelkű adományozóknak köszönhetően valósult meg a 2025-ös jubileumi szentévben. Előkészítésében és megvalósításában több helyi szakember is részt vett, akik biztosították a templom körüli építési és kertészeti munkálatokat.

A liturgia után gyertyás körmenet következett a templom körül, melynek során a püspök a papokkal együtt megáldotta az összes stációt.

Az ünnepség a hívek által készített közös agapéval zárult.

A képre kattintva fotógaléria nyílik.

Az újonnan épült Via Crucis – Via Lucis szabadon látogatható, teret kínálva az elcsendesedésre, személyes és közösségi imádságos sétára, elmélkedésre, melyben egy QR-kód beolvasását követően elérhető elmélkedőszövegek is segítenek.

IDE kattintva a teljes fotóalbum megtekinthető.

Szöveg: Borka Iván

Fotó: Ferjérdy Ágnes



Forrás: Muzslai Római Katolikus Plébánia

Magyar Kurír