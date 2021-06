Videókkal segítik a NEK szervezői az online jelentkezést

A NEK honlapjának Regisztráció és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpontja alatt minden fontos információ megtalálható (például ministránsok jelentkezése, csoportvezetővé válás, jegyvásárlás az esti kulturális programokra, részvételi díjak, szálláslehetőségek), és most már videóval is segítik a szervezők a tájékozódást.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján IDE kattintva egyénileg, csoportosan, illetve családosan is van lehetőség regisztrálni. A kötelező adatok kitöltését követően (amely a jegyek kifizetéséig több körben is történhet) kezdődhet meg a jegyvásárlás. Az ingyenes rendezvényekre is névre szóló jegyet kell igényelnie minden résztvevőnek, ezekért azonban természetesen nem kell fizetni. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolás érkezik – a belépésre jogosító QR-kód, amely személyre szabott belépőjegyként használható egyedi igazolás, várhatóan augusztus 20. után válik elérhetővé a regisztráltak számára a regisztrációs fiókjukban.



Csoportos regisztráció esetén első lépésként a csoportvezetőnek létre kell hoznia és aktiválnia kell a saját felhasználói fiókját; ezzel egyúttal magát a csoportot is létrehozza.



További információk a regisztrációval kapcsolatban ITT találhatók.

