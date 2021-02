Videoüzenetben köszöntötte a Vatikánban rendezett zenei konferencia résztvevőit a pápa

A tanácskozás témája: Szövegek és szövegkörnyezetek. „Énekeljetek az Úrnak új éneket! A föld határáig dicséretét!” – idézte Ferenc pápa a videoüzenet felütéseként Izajás próféta felszólítását, kiemelve, hogy a liturgia, az evangelizáció és a közösségek szempontjából egyaránt különösen fontos a zene.

A Szentírás szövegei világszerte számtalan zenei kifejezésmódot ihletettek a gregorián énekektől Palestrinán, Bachon át egészen a kortárs szerzőkig. Ma is sokan dolgoznak fel bibliai szövegeket.

Az egyház zenei öröksége igen változatos és gazdag, a liturgián túl koncerteken, iskolákban, hitoktatásban, sőt akár a színházban is találkozhatunk a hatásaival.

Az elmúlt évtizedekben számos egyházi közösség is újraértelmezte a szent szövegeket, akár új zenei formák követésével, akár az ősi örökség felhasználásával – mondta a Szentatya.

Zenésznek lenni az egyház és a közönség szolgálatában is értékes elkötelezettség – ezt a pápa üzenetében külön is kiemelte, hiszen a zenészeket is fokozottan érintik a járványhelyzet következményei; lehetőségeik jelentősen korlátozottak most. Noha sokan komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy új, kreatív formában és módon folytathassák a munkájukat, életükre mégis rendkívüli mértékben nyomta rá a bélyegét a számos szigorú előírás, amelyek következtében többek között a koncerttermek is hosszú ideje üresek állnak. Voltak, akik elveszítették munkájukat, társadalmi kapcsolataikat, vagy nehéz körülmények között kell szembenézniük a képzés, az oktatás és a közösségi élet kihívásaival.

A Szentatya annak a reményének is hangot adott, hogy a járványhelyzet enyhülésével a társadalmi élet ezen területe is hamarosan újjászülethet, és akkor végre visszatérhetünk az énekléshez, a zenéléshez, a kórusének közös élvezetéhez, mert mint Miguel Cervantes a Don Quijote című regényében megfogalmazta:

Ahol zene van, ott nem lehet semmi rossz.”

„Sokáig hallgattam, csöndben voltam, szinte visszafogtam magam…” – folytatta Ferenc pápa ismét Izajás próféta szavaival (Iz 42,14). Mint mondta, egy jó zenész ismeri a csend, a szünet értékét is. A hang és a csend váltakozása termékeny közeg: lehetővé teszi a hallgatást, amely alapvető szerepet játszik minden párbeszédben.

Kedves zenészek, a közös kihívás az, hogy meghallgassuk egymást – mutatott rá, hozzátéve, a liturgiában éppen arra kapunk meghívást, hogy hallgassuk meg Isten Igéjét.

Az Ige a „szövegünk”, az alapvető szöveg, a közösség pedig a „kontextus”, a szövegkörnyezetünk. Az Ige jelentésforrás, amely megvilágítja és vezeti a közösség útját.

Sok szöveg és kompozíció a zene erején keresztül képes hatni a személyes lelkiismeretre, egyúttal képes egyetemes testvériséget teremteni. Tudjuk, hogy mennyire fontos az üdvösség történetének elmondása jól érthető kifejezések és nyelvezet formájában.

A zene is a bibliai szövegek új és eltérő kulturális környezetekben való „elbeszélésének” egyik lehetséges eszköze, általa Isten igéje hatékonyan juthat el az elmékhez és a szívekhez.

Minden kultúra és minden helyi közösség más és más, és mindegyiknek megvan a maga ethosza – mondta Ferenc pápa. – A virtuális találkozó fókuszában is ez áll, valamint a hozzájuk tartozó legkülönfélébb zenei formák és kifejezőeszközök.

Külön kiemelte a pápa az őslakos civilizációk zenekultúráit, amelyekben a zene megközelítése a legtöbb esetben összekapcsolódik a tánc és az ünnep többi rituális elemével is. – Ebben az összefüggésben felmerülhetnek olyan sajátságos elbeszélési módok is, amelyek beilleszthetők az evangelizáció szolgálatába – mutatott rá.

Ferenc pápa kérdésekkel zárta videoüzenetét: Vajon a most megélt csend üres, vagy a meghallgatás fázisában vagyunk? Megszólal majd egy új dal? És így válaszolt: A hangok, a hangszerek, a kompozíciók a jelenlegi helyzetben is kifejezik Isten hangjának harmóniáját, a megszólaló „szimfónia” pedig az egyetemes testvériség felé vezet.

„A szívek egységét mélyebbé teszi a hangok egysége” (Musicam sacram, 5) – emlékeztetett végül a Szentatya.

