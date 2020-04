Vigasztaló pápai telefont kaptak az amerikaiak

A mostani globális egészségügyi válsághelyzetben Ferenc pápa minden lehetőséget megragad, hogy kimutassa lelki közelségét azoknak, akik a koronavírus-járványtól szenvednek világszerte. Április 14-én, kedden telefonon beszélt Timothy Dolan bíborossal, New York-i érsekkel. A pápa aggodalmának adott hangot az USA-ban és főként a New Yorkban kialakult helyzet miatt.

A Szentatya telefonhívásáról kiadott egyházmegyei közleményben Dolan bíboros hangsúlyozta: „Ferenc pápa délután két óra körül telefonált, hogy szeretetteljes aggodalmát fejezze ki és lelki közelségéről biztosítsa New York lakosságát, különösképpen is a koronavírus miatt megbetegedett embereket.” A pápa imádkozik a betegekért, az orvosokért, az ápolókért, az egészségügyi dolgozókért és mindazokért, akik a betegeket gondozzák. Ferenc pápa továbbá imáiba foglalja a hatóságokat, a papokat, a szerzeteseket és a világi híveket. Dolan bíboros köszönetet mondott a pápának szeretetteljes gesztusáért, és biztosította arról, hogy a New York-i hívek imádkoznak érte.

Jelenleg az Egyesült Államokat sújtja a legnagyobb mértékben a koronavírus-járvány. A bezárt vállalatok, a munkanélküliség, a nem éppen rózsás jövőre vonatkozó előrejelzések erősen megtépázták a lakosság biztonságérzetét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír