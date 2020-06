Vigyázó örömmel

Hitből pajzsot címmel szólt a KÉSZ és a KÁMME Alapítvány mindenkihez rövid, megerősítő videoüzenetek formájában bezártságunk idején. Ezekben ismert egyházi és világi személyek fogalmazták meg gondolataikat, hogy segítsenek az embert próbáló jelenünkben hitünkből pajzsot kovácsolni.

Most, a járvány csituló időszakában a várva várt nyári szabadságok jelenthetnek veszélyt. Mi is tudjuk, hogy élni kell; derűsen örülni, nevetni és szeretteink körében kikapcsolódni. Ám mint mindenhez, ehhez is felelős keresztényként kell viszonyulnunk.

Nem feledhetjük egy percre sem: a vírus itt van velünk, még nem győztük le, még nincs védőoltás. Legyünk tehát óvatosak! A közmondás szerint segíts magadon, Isten is megsegít. Ha most elragadna az eufória heve, ezt mondogassuk: vigyázz magadra, és Isten is vigyáz rád!

Ne feledjük, a szabadság akkor igazi, ha nem szabadosság. Így van ez a nyári pihenéssel, utazásokkal is. Válogassuk meg, hol és hogyan nyaralunk. Idén inkább maradjunk itthon, mert Magyarország ma az egyik legbiztonságosabb hely a világon. Ám Kárpát-medencei testvéreinket se feledjük, de érdeklődjünk indulás előtt a járványhelyzetükről.

Mindezek miatt folytatja áthangolva videosorozatát a KÉSZ, melyben arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a szabadság alatt féltőn felfrissített testünk mellett a lelkünkre is vigyázzunk, annak immunrendszerét is erősítsük. Vonjuk le a veszélyhelyzet tanulságait, és a jóleső megújulás után célozzuk meg az őszi folytatást szeretteinkkel, felebarátainkkal.

