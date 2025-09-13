Világiak számára képzéseket nyújtó teológiai intézetet alapítottak Názáretben

A Theological Institute of the Annunciation ünnepélyes megalapításán részt vett Pierbattista Pizzaballa OFM bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka a régió számos egyházi vezetővel együtt: jelen volt Rafik (Rafiq) Nahra galileai pátriárkai helynök; Giacinto-Boulos Marcuzzo, a jeruzsálemi latin patriarchátus emeritus római katolikus segédpüspöke; Youssef Matta, Akko, Haifa, Názáret és Galilea görögkatolikus (melkita) érseke; Moussa el-Hage, Haifa és a Szentföld maronita érseke.

A szaléziak központi szerepe

A helyszínválasztás a szalézi rend alapvető szerepét húzza alá a Szentföld egyházi és társadalmi életében. A történelmi Don Bosco-templom és iskola Názáretben élő tanúságtétel arról, hogyan fonódik össze a szalézi karizma a helyi egyház szükségleteivel, ezúttal a világiak képzését és kísérését helyezve a középpontba.

A teológiai intézet vezetésére Mounir Al-Rai SDB atyát kérték fel, aki az avatást „áldott napnak” nevezte, „amikor a lélek találkozik a szellemmel, a tudás pedig a hittel”.

Új hang a galileai egyház számára

Beszédében Pierbattista Pizzaballa bíboros a most megnyíló képzési központot „új hangnak” nevezte a galileai egyház számára, emlékeztetve arra, hogy a kezdeményezés egy régóta dédelgetett álom megvalósulása, amely összhangban van a Ciszjordániában – Beit Jalában, Jeruzsálemben és a Rámalláhban – már megkezdett képzési tapasztalatokkal.

Youssef Matta érsek ugyancsak kiemelte, hogy az intézet lehetőséget ad a világiak számára is arra, hogy újra felfedezzék Isten Igéjét, mélyen megéljék azt, és hogy szembenézzenek a jelenlegi kulturális és társadalmi kihívásokkal.

Gyökerek a hitben, gyümölcsök a szolgálatban

A választott mottó – „Gyökerek a hitben, gyümölcsök a szolgálatban” – egyértelműen kifejezi az intézet küldetését: szilárd akadémiai teológiai képzést nyújtani, amely az egyházi szolgálatra és a társadalmi életben való elköteleződésre irányul, valamint előmozdítani a párbeszédet a régió különböző kultúrái és vallásai között.

A jeruzsálemi latin pátriárka arra is emlékeztetett, hogy a gyermekkorban kapott nevelés nem elegendő a felnőtt élethez. „Mélyebb megértésre van szükség ahhoz, hogy a hit tudatosabb, és a szívünkben gyökerező legyen” – fogalmazott.

Küldetés az „élő kövek” számára

A szentföldi keresztényeket gyakran „élő köveknek” nevezik. Ebben a környezetben a teológiai intézet a hit és a gondolkodás valódi „laboratóriumaként” mutatkozik be, amely képes a közösséget – tanulmányozása és megértése révén – imával és elmélkedéssel segíteni a növekedésben. „A mi küldetésünk az, hogy felkészítsük a férfiakat és nőket az evangélium szolgálatára, elhozva a szeretet és a béke üzenetét a társadalmunkba és a hazánkba” – erősítette meg Mounir Al-Rai SDB.

Az ünnepség a Miatyánk elimádkozásával zárult, a jelenlévők pedig arra kérték a Szentlelket, hogy világosítsa meg az intézmény mindenkori oktatóinak és diákjainak az útját.

Forrás és fotó: Infoans.org/Szaléziak.hu

Magyar Kurír