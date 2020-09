Világszerte gyűjtést tartottak a szentföldi keresztények javára

A felhívásnak megfelelően a földkerekség összes katolikus templomában szeptember 13-án, vasárnap tartották a meghirdetett gyűjtést, hogy a Szentföld iránti szeretet konkrét jeleként anyagiakkal siessenek az ott élő keresztények megsegítésére. A gyűjtés egyik célja a Szentföldi Ferences Kusztódia támogatása, hiszen mintegy háromszáz ferences testvér gondoskodik a szent helyek fenntartásáról és rendezett látogatásukról.

Nagypénteknek – a gyűjtés eredeti időpontjának – liturgikus párja a szeptember 14-i Szent Kereszt felmagasztalása ünnep. Nagypénteki hódolatunkat az Üdvözítő Szent Keresztje előtt az Egyház liturgiája a Szent Kereszt felmagasztalásává teszi, és Krisztus keresztjében bűneink megváltását ünnepli. Ezt kiváltságos módon hirdeti a Golgotán emelt épület, mely magában foglalja a Szent Sírt és a Feltámadás bazilikáját; ez a kereszténység legszentebb helye, mintegy fizikai központja és legfontosabb zarándokcélpontja, ahol az Isten Fia a keresztre emelve a világ fölé magasodott, és ahonnan Atyja fölemelte és maga mellé vette.

Így érezték ezt már az apostolok is: „fölmenni Jeruzsálembe” – de immár nemcsak úgy, mint ahogy a Szent Család évről évre elzarándokolt oda, hanem a Jézus Krisztus, a Megváltó, Isten Fia iránti hála és imádat jegyében. Ahogy Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona felkutatta a Szent Keresztet, ahogy a császár oda bazilikát építtetett, ahogy a negyedik század végén Egeria hispániai zarándoknő oda ellátogatott, ahogy Szent Ferenc, Szent Ignác és az újabb kor pápái mind elzarándokoltak, hogy ott, a helyszínen éljék át azt, ami bárhol befogadható, de a hely szelleme révén az emberi lélek mélyebb rétegébe is eljut – olvasható Vértesaljai László SJ a Vatikáni Rádió magyar nyelvű holnapján megjelent jegyzetében.

A fáradhatatlan Pál apostol missziós útjai során rendszeresen adományokat gyűjtött a jeruzsálemi anyaegyház szegényei számára. A gazdag Korintusban is megindította a gyűjtést, majd Tituszt bízta meg annak befejezésével a macedóniai egyházakban, ahol a keresztények a nagylelkűség szép példáját adták. Pál ennek láttán átgondolta a jótékonyság lelki forrását, és kifejtette az egyszerű gyűjtés teológiai alapját.

A másoknak nyújtott segítség igazi példaképe Krisztus, aki értünk vállalta a földi szegénységet, hogy az üdvösség kegyelmével gazdagítson bennünket. A keresztény segítségnyújtás a többi keresztény testvér felé nem társadalmi, még kevésbé politikai program, hanem a Krisztus-követés szükségszerű következménye.

Célja elsődlegesen a Krisztust valló hittestvérek megsegítése, de emellett bárki rászoruló támogatása is.

A Szentföld kezdettől fogva létező támogatása a ferences kusztódia létrehozásával intézményes jelleget kapott, és mind a mai napig fennmaradt. Újabb jelentős változást Szent VI. Pál pápa hozott, aki 1974-ben a Nobis in animo kezdetű apostoli buzdításával új formát és nagyobb lendületet adott a gyűjtésnek: „A szentföldi gyűjtés – latinul collecta – a Palesztinában megmaradt kétezer éves helyi keresztény közösség támogatása, hogy biztosítani tudja további hatékony fennmaradását, a vele együtt élő más közösségekkel való osztozás révén is. Ebből ered annak szükségessége, hogy az egész világ keresztényei nagylelkűnek mutatkozzanak, először is a jeruzsálemi egyházért végzett szeretetimádságban, majd a szolidaritás kézzelfogható jegyében.”

Az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt szeptember 11-én legalább három héten át tartó szigorú országos zárlatot rendelt el az izraeli kormány – jelentette be televíziós beszédben szeptember 13-án, vasárnap este Benjámin Netanjahu miniszterelnök.

A pénteken kezdődőtt háromhetes időszakban egész Izrael területén mindenki csak 500 méterre hagyhatja el otthonát, zárva tart minden oktatási és szabadidős intézmény, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak vannak nyitva. A korlátozás kiterjed a zsinagógai összejövetelekre és a többi vallás istentiszteleteire is, ami jelentős nehézséget okoz a kormánykoalícióban is.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: AFP



Magyar Kurír