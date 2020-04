Világszerte milliók követték a jeruzsálemi nagyheti szertartásokat az interneten

A jelenlegi járvány arra kényszerítette hívek millióit, hogy a médián és a közösségi hálókon keresztül kövessék a liturgikus szertartásokat, az imádságokat és a hagyományos rítusokat.

A Szentföldi Ferences Kusztódia honlapján és a közösségi oldalakon számolt be a nagyböjt és a nagyhét szertartásairól, amelyeket a keresztény hagyomány szent helyein végeztek. Számtalan üzenetek érkezett a ferences kusztódia Facebook-oldalára a világ minden részéről, többek között Magyarországról is. Sokan kérték a ferencesek imáit: az szándékok között magánéleti, családi helyzetekre vonatkozó és a koronavírusban szenvedő betegek gyógyulását kérő imakérések is voltak.

A Keresztény Médiaközpont virágvasárnap élőben közvetítette Pierbattista Pizzaballa, a jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátorának imáját a Dominus Flevit-kegyhelyről. A nagyszombati húsvéti virrasztást és a Szent Sírnál tartott húsvétvasárnapi szentmisét is online követhették a hívek. Francesco Patton szentföldi kusztos vezette a Getszemáni-kertben a nagycsütörtöki szent óra szertartását, nagypénteken a Via Crucist, valamint a Szent Sírnál Jézus sírba helyezésének szertartását – az interneten keresztül ezekbe a szertartásokba is bekapcsolódhattak a hívek.

A Szentföldi Ferences Kusztódia szerzetesei, atyái a szent helyeken kezdettől fogva imádkoznak az emberiségért az Egyház nevében. Jelenleg minden szombaton rózsafüzért imádkoznak a názáreti Angyali Üdvözlet-bazilikában a fáklyás körmenet alkalmával, azokért a szándékokért felajánlva, amelyeket a hívek eljuttatnak hozzájuk. Szombat esténként helyi idő szerint 20.30-kor (GMT +3) kezdődik az online közvetítés a Keresztény Médiaközpont honlapján.

