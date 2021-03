Virágvasárnapi körkép – a nagyhét kezdete egyházmegyéinkben

Budapest-Esztergomi Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházban mutatott be szentmisét virágvasárnap, március 28-án délelőtt. A sine populo celebrált szentmisét az EWTN katolikus televízióban és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldalán is élőben közvetítették.

„Nem a kor félelmetes háborús eszközén, a harci szekéren vagy lóháton érkezik, hanem egy kissé régies, kissé gyengének látszó módon, mert megteheti. Mert az ellenséget már legyőzte, szétzúzta a harci szekereket és elpusztította a fegyvereket (vö. Zak 9,10). Ez az a messiási szerep, amit Jézus vállalni akar: a gyengeségben megnyilvánuló végtelen erő, a kereszthalálon győztes feltámadás hatalma.” hangsúlyozta a bíboros virágvasárnapi homíliájában.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Virágvasárnapon – Dominica palmarum –, azaz a pálmaágak vasárnapján Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatott be zárt ajtók mögött szentmisét. A hívek nélküli szertartáson a főpásztor a szentélyben végezte a barkaszentelést.

„Ahogyan a tavasz évről évre megtermi gyümölcsét, úgy a mi életünk is meg kell, hogy teremje az üdvösségét.” Palánki Ferenc virágvasárnapi gondolataiban kiemelte, nehéz, hogy idén sem tudunk szabadon ünnepelni és a Passiót sem lehet a hagyományos formában előadni – amely pedig valóságos lelkigyakorlat a szereplőknek, hiszen belehelyezkedhetnek a történetbe, mint ahogyan a hallgatóság is. Ezúttal Jézus szerepében a főpásztor, a többi szerepben pedig a jelen lévő akolitusok – Gere Béla, Taizs Dénes és Kucser Krisztián – olvasták fel Jézus szenvedéstörténetét Szent Márk evangélista szerint (Mk 14,1–15,47).

„A mostani időszakban mi vajon kihez hasonlítunk?” – tette fel a kérdést a főpásztor a Passió utáni elmélkedésében. „Elmondhatjuk, hogy leginkább hozzá szeretnénk hasonlítani ebben a történetben, de természetes, hogy emberi mivoltunkban félünk a szenvedéstől, a haláltól. Jézus is félt, vérrel verítékezett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy élete árán is vállalja a szenvedést. Nem miattunk, hanem értünk. […] Jézus keresztáldozatával megmutatta a szeretetét, és arra tanított bennünket, hogy nincs áldozat nélküli szeretet, és csak ennek a szeretetnek az útján járva érhetjük el az örök életet. A szeretet fája, a kereszt nemcsak kivégző eszköz, hanem Isten szeretetének a jele – fogalmazott Palánki Ferenc, majd párhuzamot vonva a keresztfa és az ősbűn története fájának gyümölcsével hangsúlyozta, míg utóbbi halált, Jézus Krisztus keresztfája azonban életet teremt számunkra.”

A főpásztor emlékeztetett, hogy figyeljünk oda Jézus szenvedéstörténetére, tanuljuk meg belőle, hogyan kell szeretni és kérjük, segítsen bennünket megváltó kegyelmével, hogy mindannyiunk élete – a nehéz körülményekben is – szeretetből vállalt áldozatot, az örök életet teremje meg.

Győri Egyházmegye

Március 28-án, Urunk szenvedésének vasárnapján Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás a Héderváry-kápolnában kezdődött, ahol a főpásztor a barkaszentelést követően rövid tanítást mondott.

Elmélkedésében arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy törekedjenek levetni a megszokottság érzését, hiszen ebben az időszakban az Egyház a liturgiában mindenkit egy interaktív emlékezésre hív. Személyes elcsendesedésünk mellett el kell jutnunk a részvéttől a megrendültségig, vagyis váljon személyessé a Krisztus által hozott megváltás. „Egy egész hetes lelkigyakorlat áll előttünk, amelyen Jézus mellé szegődve az utolsó vacsorától a Feltámadottal való találkozásig részesei lehetünk az Ő értünk vállalt áldozatának” – fogalmazott.

Veres András Keresztes Szent János szavaira emlékeztetett, aki segíthet abban, hogy a következő egy hét napjainak mélységes titkait jobban megértsük és átélhessük: „Legyen elég neked Krisztus a Megfeszített, vele szenvedj, vele pihenj. Nála nélkül se ne szenvedj, se ne pihenj. Ha arra vágyódsz, hogy Krisztust valóban elnyerd, sohase keresd Őt keresztje nélkül. Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi Krisztus dicsőségét sem.”

A szentmisén Reisner Ferenc általános püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora, Bognár István spirituális, valamint Méry László püspöki titkár koncelebrált.

A passiót Reisner Ferenc rektor, Ruppert István, a Székesegyház karnagya, Liszt Ferenc-díjas orgonaművész; Bognár Krisztina énekművész, Kolarovszki Sarolta énektanárnő, valamint a Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei énekelték.

Székesfehérvári Egyházmegye

Rövid, de méltó ünnepléssel vette kezdetét a nagyhét a virágvasárnapi püspöki szentmisével Székesfehérváron is. Spányi Antal püspök az ünnepen arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulásának napján döntenünk kell: az Úr nyomába lépünk, elkísérjük szenvedése útján és lélekben átéljük az Ő húsvéti misztérumát, vagy ellene lépünk fel és elutasítjuk Őt.

„Virágvasárnappal, a barka megszentelésével elkezdtük azt a hetet, amelyet joggal nevezünk Nagyhétnek, mert a Jézus életében történt események az egész egyház, és az egész emberiség számára mélységes jelentőséggel bírnak. Az apostolok érezték a feszültséget, amely napról napra egyre jobban körülvette őket, és amelynek célpontja maga az Úr Jézus volt. […] Ma is feszültségben ünnepelünk, ezt az ünnepet sem tudjuk megülni úgy, ahogyan szeretnénk. Külsőségeiben sok mindent el kell hagynunk, a szertartást leegyszerűsítenünk, és a templom sincs tele, mert pontosan tudjuk, hogy van félnivalónk” – fogalmazott beszédében a főpásztor, azt is hangsúlyozva ugyanakkor, hogy minden körülmények között a legfontosabb, hogy Jézushoz akarjunk közel kerülni.

„Itt az alkalom a Nagyhét kezdetén, hogy eldöntsük, igazából hová is állunk. Nem nagy és látványos gesztusokban, hanem szívünk érzésében, életünk irányításában. Nem abban, amit mindenki lát és tapasztal rajtunk, nem a jámbor cselekedetekben. Döntésre hív ma az Úr bennünket, a hétköznapokban, emberi kapcsolatainkban, találkozásainkban, imádságos csöndjeink tartalmában, a kísértések idején való küzdelmeinkben és a jó cselekedetekben, amelyet örömmel teszünk, tudva, hogy amit egynek a legkisebbek közül teszünk, azt magának Jézusnak tesszük” – mondta Spányi Antal.

Nyíregyházi Egyházmegye

Háromféle módon is szolgálhatunk Krisztusnak – derült ki a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban a virágvasárnapi ünnepi Szent Liturgián. Papp Tibor főhelynök elmélkedésében arra figyelmeztetett, meg kell fontolnunk, milyen magatartással vagyunk jelen közösségeinkben, templomainkban, otthonainkban.

Lázár a létével dicsőítette az Istent, jellé vált sokak számára. Mi tudunk-e? Vagy csak ajkunkkal tiszteljük Krisztust, mint a jeruzsálemi tömeg? „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!” – fogadják a szamárháton Jeruzsálembe érkező Jézust. Erre az evangéliumi szakaszra támaszkodik a virágvasárnap ünnepe. Ám a bevonulás előtti eseményeket is igen fontosak, például Jézus Lázáréknál elköltött vacsorája. Papp Tibor főhelynök atya homíliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy Mária és Márta egyformán szolgálnak.

Márta sürög-forog, ég a keze alatt a munka, de több is van ebben. Annak szolgál, aki a testvérének visszaadta az életet. Nem üres sürgés-forgás az övé. Benne van a szíve-lelke, mert valahogy megpróbálja viszonozni, amit kapott Krisztustól. „Sokan vannak, akik csak így tudják viszonozni az Istennek, amit kaptak. Kedves Márták, tegyétek bátran!” – vont párhuzamot a főhelynök. Ám Mária is szolgál. Ő is azt adja, amit adni tud, s ez nem kevés. Jézus lábára drága, valódi nádruszból készült finom olajat önt. Nem véletlen, hogy Júdás megjegyzést tesz rá: tényleg pazarlásnak tűnik.

„Én egy évi fizetésemet mire adnám oda? Csak akkor tűnik pazarlásnak Mária cselekedete, ha nem tudjuk, mire áldozza, kinek áldozza fel azt. Annak adja, aki visszaadta testvérét. Mi mit adunk hálaként az Úrnak? Abból, ami fölösleges, amivel nem tudunk mit kezdeni? Vagy ami húsba vágó, ami nekünk is fontos: az időnk, az energiánk, a vagyonunk…? Ezekben a napokban mennyi család adná oda egy éves bevételét, hogy visszakapja a vírus vagy más okból elvesztett rokonát? Ugye innen nézve mégsem lenne olyan drága? – tette fel a kérdést Papp Tibor, rávilágítva, mennyire álságos lenne ebben az esetben azt mondani, hogy jobb lett volna a szegényeknek adni.

„És ott szolgál Lázár. Nem tesz semmit, csak ott van. Ő létével dicsőíti az Istent: elfogadta, amit Krisztus adott neki. Hogy ott maradt a közösségben, jellé vált” – mutatott rá a főhelynök, hozzátéve, ahol Krisztus van, ott remény, vigasz, öröm van.

Beszéde végén megismételte a kérdést: „Hol van a szívünk? Az üres ajkukkal hozsannázók mellett állunk, vagy azok mellett, akik észreveszik, hogy Krisztus valójában hová megy azon a szamárháton, mit is vállal értünk?”

A szertartás végén Papp Tibor megáldotta a barkaágakat, az ünnep mai jelképét.

Miskolci Egyházmegye

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg az Egyház. Az ünnepnapon Orosz Atanáz püspök mutatott be Szent Liturgiát a Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki székesegyházban Miskolcon.

„Virágvasárnapon, amikor ősi egyházi szokás szerint a keresztségi fogadalmat tették le, illetve újították meg a krisztushívők, fogadjuk meg, hogy ezt a meghívást magunkévá tesszük, hogy újra ellene mondunk minden gonosznak és különösen is minden erőszaknak, és a szelíd és alázatos Jézus iskolájába fogunk járni” – mondta el homíliájában Orosz Atanáz.

„Mi sem fogunk vitatkozni és kiáltozni a tereken, hanem Üdvözítő Jézusunk parancsát követjük, aki így rendelkezett: „Te pedig, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál Atyádhoz, aki a rejtekben is jelen van!” A kezdődő nagyhéten erre kínálkozik különleges alkalom. „Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos!” – mondja az Üdvözítő. Távoktatás ez is, de tudjuk, hogy Ő eljön nemcsak Jeruzsálembe, hanem a szívünkbe is, és erőt is ad, hogy az Ő példáját megfogadjuk és megvalósítsuk. Szent Pál szavaival így üzent mai olvasmányunkban: „Örüljetek az Úrban mindnyájan, ismét mondom; örüljetek. Jóságos szelídségeteket ismerje meg minden ember! Az Úr közel van” – emlékeztetett a görögkatolikus püspök.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

A virágvasárnapi ünnepi szentmisét délelőtt 10 órától celebrálta a Kiss-Rigó László megyés püspök a szegedi dómból. Bevezető szavaiban kiemelte: ezen a napon arra ébredtünk, hogy egy órát előre ugrottunk az időben, a nagyhéten azonban olyasmire emlékezünk, amely nem egy órával, hanem ennél jóval előbbre vitte az emberiséget.

Elsőként megemlékeztek a jeruzsálemi bevonulásra, majd megáldották a pálmaágakat, amely a győzelem és a diadal jelképe. A Passiót követően Kiss-Rigó László arra hívta fel a figyelmet, hogy a bibliai történetekben önellentmondásos események vannak. „Jézus, akit megváltóként fogadtak, nem díszhintón vagy fegyveresen vonult be Jeruzsálembe, hanem szamárháton. Nem használt értelmetlen és öncélú státusszimbólumokat. A második ellentmondás pedig az, hogy az a tömeg, amely korábban még euforikus éljenzéssel éltette, néhány nappal később már Jézus halálát követelte – mutatott rá a főpásztor.

A püspök Pilátus viselkedésére is kitért, aki szerint bár Jézus ártatlan volt, a tömeg követelésének engedve kivégeztette. Lelkiismerete ugyanakkor jelzett a számára: ezért mosta kezeit.

„Ez a közöny és nemtörődömség is tipikus jelenség napjainkban. Jézus feltámadásának ünnepére készülve érdemes ezen, és az ellentmondásokon is elgondolkoznunk, hogy a járvány elmúltával emberségesebb és magasabb szintű életet tudjunk élni” – zárta gondolatait Kiss-Rigó László.

Egri Egyházmegye

Március 28-án zárt körben mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában. A virágvasárnapi szertartáson az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei idézték fel Jézus kínszenvedését, Szent Márk evangélista szerint.

Ternyák Csaba Szent Pál korintusiaknak írt levelét idézte, melyben az apostol rámutat, szánalomra méltó az, aki csak ebben az életben reménykedik Krisztusban. „Jézus életünk nagy reménysége, a bűn járványára és következményére, a halálra hoz orvosságot. Jézus Krisztus kínszenvedésének végigelmélkedésével a passió részesei lehettünk. Megrendült lélekkel valljuk a pogány századossal együtt: »Ez az ember valóban Isten fia volt!«” – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, a keresztény ember reménysége túlmutat a virágvasárnapi, evilági várakozásokon; a húsvéti remény az örök élet kapuját tárja ki.

„Ő a mi békénk és örök jövőnk záloga, akiben nyugtalan szívünk megnyugszik” – emelte ki szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek.

Veszprémi Egyházmegye

Virágvasárnap 10 órától közvetítettek szentmisét a veszprémi Árpád-házi Szent Margit plébániatemplomból, amelyet Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató, plébános mutatott be.

Váci Egyházmegye

„Krisztust nem akadályozza meg sem a zárt ajtó, sem a vírus, hogy Vele és egymással valóságos közösséget alkossunk!” – mondta Marton Zsolt váci megyéspüspök a virágvasárnapi, hívek nélkül celebrált szertartáson a váci székesegyházban. A hívek az egyházmegye honlapján és Youtube-csatornáján követhették élőben a szentmisét.

