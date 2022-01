Virtuális betlehemes és környezetvédelmi vándorkiállítás a Közép-európai Ökocivilizációs Játékokon

Közép-Európának kompetens, innovatív, vállalkozó szellemű, együttműködő ifjúságra van szüksége. A „Székely Kapuk – Zöld Kapuk” elnevezésű ökocivilizációs csapatverseny egy 9–13 éves (3–8. osztályos) iskolások és alkotócsoportok számára kiírt nemzetközi vetélkedő, melyet több mint egy évtizede rendeznek meg, hogy a régió fiataljai a pozitív jövőkép jegyében készülhessenek fel a legfontosabb ökológiai, társadalmi és kulturális kihívásokra.

A program, melynek magyarországi támogatója az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány, a helytállást segítve újszerű közép-európai és globális közösségi együttműködéseket szorgalmaz. A vetélkedő a részt vevő diákok és pedagógusok együttműködésére épít, a közösségi élménypedagógia előtérbe helyezésével, a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elvét véve alapul.

A benevező diákcsapatok tartalmas, a közösségi élethez is szükséges vállalkozó szellemű hozzáállást igénylő cselekvési lehetőségekkel ismerkedhetnek meg, hogy később a modern ökológiai és társadalmi feladatok sikeres értelmezésének élére állhassanak. A verseny illeszkedik az iskolai közösségek tanulmányi tevékenységeihez is. Fókuszában a közösségi értékteremtés, horizontjában pedig a földünkért való konstruktív cselekvés áll.

A pályázati program egyik fontos eleme, hogy a verseny keretében hátrányosabb helyzetű, határon túli vidékek diákjai is adriai tengerparti táborokba, illetve magyarországi osztálykirándulásokra juthatnak el. (A kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt évek során 12 ezer diák jutott el az Adriához, 2500 külhoni diák magyarországi dél-alföldi kirándulásra, 200 diák Budapestre, a Parlamentbe, 90 diák a brüsszeli Európa Parlamentbe, 38 diák pedig a Vatikánba. Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítványnak vannak partnerszervezetei Németországban, Svájcban, Ausztriában, melyekkel szorosan együttműködnek. A Vatikánban több egymást követő évben is mutattak be hagyományőrző betlehemes játékot a legjobb csapatok.)

A kétfordulós vetélkedő első feladata egy 15–30 perces, audiovizuális, néprajzilag is értékes „betlehemes karácsonyi köszöntő” elkészítése volt, amelyet publikálni is kellett a YouTube-on, facebookos naplózással. Az eredeti kiírás szerint a megtanult és dramatizált betlehemes előadásokat 2021 decembere folyamán a benevezett intézményben és a környezetében található közösségekben, legalább három helyen (pl. szociális, kulturális, közszolgálati intézményeknél, cégeknél, kereskedelmi helyeken, médiában stb.) tartották volna meg, ám ezek a járványügyi korlátozások miatt sajnos javarészt elmaradtak.

Sok más intézmény mellett a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum is évek óta részt vesz a versenyben, amelyre a város egyik legrégebbi gimnáziumának 6. a osztályával Gyurka Izabella hitoktató, osztálynevelő most is benevezett. Az első forduló feladatáról szólva a pedagógus a Romkat.ro hírportálnak így fogalmazott: „A mai szétesett világunkban a szeretet közvetítése, megélése, továbbadása életmentő lehet. A gyerekek nagy figyelemmel és odaadással készültek az előadásra, amelyet az iskola dísztermében mutattak be. Karácsonyi üzenetük minden egyes diákot megörvendeztetett, valamint az iskola nagy létszámú közösségét is. Bár a vírushelyzet miatt személyesen nem adódott lehetőség több helyszínen bemutatni a betlehemest, a virtuális térben sokakhoz eljutott Megváltó születésének örömhíre.”

A második fordulóban egy hat tablóból álló, ökológiai témájú kiállítási anyag elkészítése szerepel feladatként, amelyet tavaszig kell összeállítaniuk a versenyzőknek ,,Környezetbarát háztartás”, ,,Életfa”, valamint ,,Öngondoskodó család” témakörökben. A gondolkodásra késztető kiállítási anyagot több helyszínen, vándorkiállításként kell bemutatniuk, szociális, kulturális központok, közigazgatási intézmények székhelyein.

A második forduló 2021. március 5-ig tart.

Forrás és fotó: Hittan.ro



