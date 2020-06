Virtuális királyi hetet szerveznek Szent László városában

A szervezők május végén közölték, hogy a koronavírus-járvány miatt idén nem tudják megtartani a június 20–28-ára tervezett Szent László-napokat. Június 18-i bejelentésük alapján azonban mégis számíthat a „királyi hétre” a fesztivál közönsége június 22. és 28. között – ha virtuálisan is.

Hét rövidfilmet forgattak, amelyek bemutatják, hogy száz évvel a trianoni békeszerződés után van magyar múlt, jelen és jövő Nagyváradon. Külön filmet szentelnek Szent László, a városalapító lovagkirály örökségének. Lesznek virtuális városnézések, amelyek során kevésbé ismert tényeket, részleteket mutatnak be a Körös-parti város épített örökségéből. Igyekeznek eloszlatni néhány tévhitet is. Megmutatják híres nagyváradiak szülőházát, meglátogatják az idén 30. születésnapját ünneplő Partiumi Keresztény Egyetemet. A sport is mindig fontos helyet kapott a Szent László-napokon – egy kisfilmnek köszönhetően Nagyvárad sportéletébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők.

A korábbi években a délutáni, esti órákban rendezett koncertek helyett a szervezők egy kis nosztalgiázásra várják a látogatókat: hétfőtől vasárnapig az elmúlt hét év legjobb pillanatait idézik fel.

