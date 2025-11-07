Visszakerült a helyére a felújítás alatt álló kőszegi Jézus Szíve-templom keresztje

Az eseményen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Ágh Péter országgyűlési képviselő mondott köszöntőt.

A felújítás projektvezetője, Sarkadi Márton elmondta: a tetőjavítási munkák a végéhez közelednek, és a homlokzatok munkálataival is előrehaladtak, a torony felújítása pedig teljesen elkészült. A lábazati munkálatokat és a szigetelést az állványzat elbontása után tudják elvégezni. A homlokzatok felújításával várhatóan tavasszal készülnek el, és ezt követően kezdődhetnek el a belső munkák.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

