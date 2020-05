Visszatérhetnek a misézőkövek hagyományához Írországban

Ezek a kőtömbök, vándorkövek egyszerre a vallásüldözés és a bátorság emlékei: ezeken a helyeken mutattak be titokban szentmiséket az országot járó papok azokban az időkben, amikor az angol uralom alatt tiltották a katolicizmust.

A 17–18. századi Írországban a katolikusok nem gyakorolhatták hitüket; nem mutathattak be misét, és a szentségek kiszolgáltatásáért akár halálbüntetés is járhatott.

Ebben a helyzetben született meg a misézőkövek (mass rock) intézménye: a hívek kőoltárokat alakítottak ki eldugott helyeken. Amikor a környékre érkezett egy-egy vándorpap, a helyi hívek összegyűltek a misézőkőnél, és őröket állítottak a szertartás idejére.

A misézőkövek az ír katolikus ellenállás szimbólumai, most azonban egy ír politikus felvetette, a járványhelyzetben jó lehetőséget jelenthet a hagyomány felélesztése. Ger Deere Mayo megyei önkormányzati képviselő kifejtette, a régi misézőkövek mellett újakat is felállíthatnak parkokban, parkolókban, mezőkön – mondta Ger Deere a The Connaught Telegraph nevű lapnak.

Felvetése megoldáskeresés, hiszen az országban még mindig nincsenek nyilvános szentmisék, és a hívek egyre jobban hiányolják az Oltáriszentséggel való személyes találkozást.

Forrás: Aleteia.org



Fotó: Aleteia.org/Geograph.ie



Magyar Kurír

(vn)