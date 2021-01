Vízkereszt ünnepe egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni Szent Anna-székesegyházban Krakomperger Zoltán általános püspöki helynök, a székesegyház plébánosa mutatott be szentmisét, amelyben vizet szentelt, majd az újonnan megáldott szenteltvízzel megáldotta a híveket.

Krakomperger Zoltán homíliájában rámutatott: Az ünnep tartalma az a hitigazság, hogy a Betlehemben Szűz Máriától világra született Jézus nemcsak Izrael Messiása, hanem minden más nép végérvényes üdvhozója, azaz mindenki Megváltója. A mennyei Atya mindenkit meghívott Jézushoz az általa meghozott üdvösségre, amelynek jele és eszköze az Egyház, azaz egyúttal arra is meghívottak vagyunk, hogy egymással Egyházat, Isten új szövetségi népét alkossuk. Krisztusban az egész emberiség megtalálja egységét. Nemzeti, nyelvi és kulturális alapon Krisztus nem tesz különbséget. A mennyei Atya különbségtétel nélkül meghívta a Föld minden népét a messiási üdvösségre, amelyet megtestesült Egyszülöttje hozott el nekünk.

A bölcsek nem nyugodtak addig, amíg el nem jutottak üdvözítő Jézusukhoz. Igazán élni csak ezért és így érdemes! Hagyjuk szabadon szívünket és értelmünket Isten távlatainak! A mágusok bemutatták az egész emberiség válaszát Jézus születésének fogadására. Tartsunk a mágusokkal! – biztatott a szónok.

Győri Egyházmegye

Urunk megjelenésének ünnepén Reisner Ferenc általános püspöki helynök mutatott be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános és Kálmán Imre püspöki irodaigazgató.

Gyermeteg kíváncsiságunkat félre kell tennünk, ha meg akarjuk fejteni a napkeleti bölcsek titkát – hívta fel a figyelmet Reisner Ferenc. – A három bölcs magatartása tanítást hordoz számunkra: a hit útján járó emberek rácsodálkoznak ugyan a természet nagyszerűségére, azonban nem igézi meg őket a csillag, nem kápráztatja el a világ látványa, forgataga. A lényegre koncentrálnak – ahogy minket, éppúgy őket is a belső kérdések megválaszolása foglalkoztatja.

„Két dolog tölti el lelkemet annál újabb és annál növekvőbb tisztelettel és csodálattal, minél többször és tartósabban foglalkozik vele gondolkodásom: a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem” – idézte Immanuel Kant híres gondolatát a szónok, rámutatva, hogy mindaz, amit a teremtett világból látunk, a megfogalmazott belső tapasztalatot erősíti.

Isten megtapasztalása bennünk, az isteni terv elfogadása egy folyamatosan befelé tartó, fokozatos mélyre ható zarándoklatot jelent. Egy út, amin a napkeleti bölcsek is jártak. Nem a világot kell körbejárnunk, nem a világ hegycsúcsait vagy mélységeit kell meghódítanunk, hanem a saját belső mélységeinken kell ezt a zarándokutat végigjárnunk, hogy életünk teljes önátadásával eljussunk a mi Betlehemünkbe, és a biztos találkozás örömével folytassuk tovább az életünket – fogalmazott szentbeszédében Reisner Ferenc.

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Mivel január 6-án, vízkereszt napján szentelték Felföldi Lászlót a Pécsi Egyházmegye püspökévé, és ezen a szertartáson Kocsis Fülöp érsek-metropolita is részt vett, ezért idén január 5-én tartották meg a vízszentelést Budapesten a Dunánál, illetve az azt megelőző Szent Liturgiát a Fő utcai Szent Flórián-templomban.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita beszédében úgy fogalmazott: A víz része az életünknek, mindenütt jelen van: a barátunk, de az ellenségünkké is válhat, a táplálónk, de a halálunkat is okozhatja.

Most mégis megtisztulni jöttünk ide, mert érezzük, hogy a víznek tisztító ereje van; ősi gondolat ez, a vallások általában a rituális tisztulással kapcsolják össze a víz valóságát: zsidó és muszlim testvéreinknél, s a távol-keleti vallásoknál is így tekintenek erre a természeti elemre. Ugyanakkor legalább ennyire ősi az a gondolat is, hogy rászorulunk a megtisztulásra. Az első lépés valóban az, hogy tudatosulnia kell bennünk a bűnösségünknek, hogy beszennyeztük a természetet és az életünket is a bűneinkkel. A jó hír azonban az, hogy az Úr már megtisztított minket, lejött hozzánk, hogy alámerüljön életünk vizébe, és megmutatja, hogyan viszonyul hozzánk: látja a bűneinket, de nem akar megbüntetni. Náhum próféta mondja: „A mi Istenünknek kedve telik abban, hogy megbocsásson nekünk.”

Miskolci Egyházmegye

Vízkereszt ünnepének vigíliáján a görögkatolikus szertartásrend a nagyvecsernye szertartását írja elő Nagy Szent Bazil liturgiájával, melyet az egyházmegye székesegyházában Orosz Atanáz püspök vezetett.

Ezután a püspök elvégezte a nagy vízszentelés szertartását.

Nyíregyházi Egyházmegye

Január 5-én tartották Nagy Szent Bazil liturgiáját a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban. A liturgiával egybekötve végezték a nagy alkonyati zsolozsma és vízszentelés szertartását, Szocska A. Ábel megyéspüspök vezetésével. A püspök mellett szolgált többek között főhelynöke, Papp Tibor, valamint Kruppa Tamás parókus is, aki a szentbeszédet mondta.

Kruppa Tamás a lélek és a tűz összefüggéseiről és a lelki tűzről beszélt Szent Pál nyomán: „Legyetek tüzes lelkűek, hisz az Úrnak szolgáltok.” Először sorra vette a tűz bibliai szimbolikáját és előfordulásait: a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában leszállt az apostolokra; a próféta Istenről mondja, hogy emésztő tűz, mely tele van buzgósággal; Mózes, aki Krisztus előképe az Ószövetségben, tüzes, égő csipkebokorban találkozik az Istennel; Keresztelő Szent János szerint, aki utána jön, Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd. Maga Jézus is így beszél: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha már föllobbanna!” (Lk 12,49)

Amikor Jézus értünk megkeresztelkedik, és megnyugtatja Jánost, hogy illik mindent megtennünk, amint meg van írva, akkor minket is arra buzdít, hogy mi se legyünk lelketlenek, hanem az a Lélek vezéreljen bennünket, amely Jézus Krisztuson nyugodott, amely leszállt rá a Jordánból való feljövetele után, mert akiket Isten Lelke vezérel, azok valóban Isten fiai” – mondta Kruppa Tamás.

Pécsi Egyházmegye

Felföldi László pécsi megyéspüspök beiktatásának napján, vízkereszt ünnepén első alkalommal celebrált püspöki szentmisét az egyházmegye hívei részvételével. Az esti ünnepi szentmise kezdetén Kajtár Edvárd, a pécsi székesegyház plébánosa köszöntötte az újonnan szentelt főpásztort.

Ezt követően Felföldi László köszöntötte az egybegyűlteket és az online közvetítés követőit, egyúttal kifejezte köszönetét mindazoknak, akik a szentelési és beiktatási szertartás létrejöttét támogatták, külön kiemelve a háttérben dolgozó kollégáit. Később a megtisztulás szimbolikus jeleként megáldotta a jelenlévőket és a vizet.

A püspök homíliájában az Istennel való találkozással kapcsolatban megjegyezte, fontos, hogy hagyjunk időt a gondolkodásra. Amikor a mi Urunk megjelenésére emlékezünk, eszünkbe jutnak a bölcsek, azok az emberek, akik gondolkodtak. A mai világban pedig itt kezdődik egy nagy megkülönböztetés: ugyanis el kell gondolkodni azon, ami körülveszi életünket!

Ha ez ember elveszíti a józan elmélkedést, akkor mindent elveszít. Isten azért adta meg nekünk ennek a kegyelmét, hogy az életünk vezetőjévé váljon! – jelentette ki Felföldi László, és kérte a családokat, otthonaikban gondolkozzanak együtt, ismerjék fel a jeleket, és ezeket adják át gyermekeiknek. Hozzátette, sok fiatallal beszélgetett papi szolgálata során, akik nem látták a jeleket, noha azokat Isten elküldte számukra.

Felföldi László megjegyezte, a bölcsek leborulnak a misztérium, a titok előtt: az ember az ember, az Isten az Isten, aki jelen van.

Az egészséges élethez meg kell hajtani a fejünket, a lelkünket Isten jelen lévő valósága előtt!”

A főpásztor emlékeztetett arra is, hogy a bölcsek, miután leborultak, másik úton tértek vissza hazájukba – ez az új titka. Mert Isten képes új utakra vezetni, ami jó, még akkor is, ha nem ez a könnyebb, ha nem ez az egyszerűbb, de ez Isten útja, vagyis az Ő akarata, ezért higgyük el, hogy ez éltet és szolgál minket. A főpásztor a prédikáció zárásaként arra buzdított, merjünk bátran Isten útján járni.

