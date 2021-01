Vízkereszt ünnepe a külhoni egyházmegyékben

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye



Urunk megjelenésének ünnepén próbáljunk örvendező lélekkel vágyakozni és elindulni az Úr megkeresésére – bátorított Böcskei László megyéspüspök a nagyváradi székesegyházban 10 órakor bemutatott ünnepi szentmisén, amelynek keretében megáldotta a vizet és a sót.

A vízszentelés arra emlékeztet bennünket, hogy feladatunk van, fogalmazott Böcskei László püspök a szentmise kezdetén. „Ha felismertük Isten megjelenését a mi történelmünkben, az életünkben, akkor azt is felismerjük, hogy ő választ kér, választ vár tőlünk erre a közeledésre. A megújulásnak, a megszentelődésnek a jeleként szenteljük meg a vizet, ami emlékeztessen bennünket a meghívásunkra, de ugyanakkor legyen sok-sok erőnek és áldásnak a forrása a mi életünkben” – mondta a nagyváradi püspök.

Idén rendkívüli módon történt a vízszentelés: a nap során minden szentmise kezdetén az előkészített és előrecsomagolt flakonokban, illetve zacskókban levő vizet és sót áldották meg. A liturgia végén a hívek a templom kijáratánál vehették át a szentelményt.

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye



Aki az Istennel találkozik, az más emberré lesz – mondta Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök vízkereszt ünnepén, január 6-án a szatmárnémeti székesegyházban a délelőtt tizenegy órakor bemutatott szentmisén.

Homíliájában a főpásztor azt kérte a hívektől, legyenek útmutatók mások számára, vigyék el a megszületett Jézus örömhírét azoknak, akik még nem hisznek igazán. „Aki befogadja az evangéliumot, annak a lelkében feltündököl a világosság, annak az életében minden érthető lesz. Ő maga is világossággá változik. De ez a világosság nem kényszeríti rá magát senkire. Isten várja, hogy megkeressük őt, és engedi, hogy azok, akik őszintén keresik, meg is találják. És ha nagyon sokan vannak, akik még nem fogadják be a világosságot, akkor a mi feladatunk az, hogy számukra mi legyünk az útmutatók, a világosság, az evangélium hirdetői, tanúságtevői akár alkalmas, akár alkalmatlan.”

A megyéspüspök arról is beszélt, hogy a keresztény ember feladata a folyamatos istenkeresés. „Mindenben keressük Istent, az ő szeretetét. És ha megtaláltuk, akkor a bölcsekhez hasonlóan boruljunk le előtte.” Schönberger Jenő elmondta, annak, hogy a bölcsek más úton tértek vissza hazájukba, van egy szimbolikus jelentése is: aki az Istennel találkozik, az más emberré lesz.

