Vízkereszt ünnepe Szatmárnémetiben

Sokan vettek részt a vízkereszt ünnepén délelőtt bemutatott püspöki szentmisén Szatmárnémetiben, hogy merítsenek a szertartás kezdetén megáldott vízből.

Schönberger Jenő megyéspüspök a bevonulást követően asszisztenciájával a jobb oldali mellékoltárnál elhelyezett vizet tartalmazó edényhez vonult. Mielőtt megáldotta volna a sót és belehintette volna a vízbe, az ünnep történetéről, üzeneteiről beszélt, illetve a vízkereszthez kötődő vízszentelés hagyományáról. Kiemelte, hogy a szenteltvíz, mint szentelmény, áldásközvetítő. A hívek, akik magukkal viszik, a hétköznapokban is meríthetnek Isten kegyelméből, áldásából.

Miután megszentelte a vizet, Schönberger Jenő püspök meghintette vele a híveket, így vonult a főoltárhoz.

Szentbeszédében elmondta, vízkereszt az Istennel való találkozásra hívja a keresztény embert. „Jézus a világ világossága. Meg kell látnunk a fényt, Krisztust, képesnek kell lennünk arra, hogy észrevegyük a jót a világban. Mi, keresztények nem lehetünk pesszimisták, akik csak a rosszat látják. Meg kell tanulnunk tisztelni Isten csodálatos alkotásait. A világ azért jó, mert Isten teremtménye. Rossz, ami bűn, és ami a bűn által került a világba. Tartozzunk azok közé, akik a világosságot akarják látni! Hiszen Isten itt van, velünk együtt zarándokol. A napkeleti bölcsek észrevették a fényt, a csillagot, tudták, el kell menniük és hódolniuk kell Jézus előtt. A bölcsek találkozni akartak azzal, aki a mi boldogságunk. Éppen ezért mi sem maradhatunk le, nekünk is mennünk kell. De a mai evangéliumból azt is hallottuk, a bölcsek, miután találkoztak Jézussal, más úton tértek haza. Aki Istennel találkozik, aki kész az Istennel élni, az más emberként él aztán mindennap. Az Istennel való találkozás bennünket alakít át. Ezt szeretné Isten a mi életünkben is elérni, hogy más emberekké legyünk. Olyan emberekké, akik mindennap Jézussal élnek, és ez sugárzik rajtuk keresztül.”

A főpásztor szentbeszédében emlékeztetett a szeptemberben Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, és ajánlotta a híveknek, ha lehetőségük adódik, menjenek el, vegyenek részt a nagy, közös ünneplésben. Végül arra kérte a híveket, úgy használják a szenteltvizet, hogy minden érintésben érezzék Isten hívását arra, hogy ők maguk is áldásközvetítők, jobb, szentebb emberek legyenek.

A vízkereszti szertartás volt az utolsó püspöki szentmise a székesegyházban, mivel az épület január 7-étől március végéig felújítás miatt zárva tart.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír