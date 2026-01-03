XIV. Leó pápa a 2025-ös év embere az olasz Treccani enciklopédia szerint

XIV. Leó pápa az év embere 2025-ben. Visszafogott megjelenésében és szavaiban – jellemzi a Treccani enciklopédia Leó pápát, aki „kicsit finomított a pápai megjelenésen: visszavett a zajosságból, egyensúlyba hozta az álláspontokat és az audienciákat, türelmesen kitért a kísérletek alól, melyek jobbra vagy balra próbálják elhelyezni őt mind politikai, mind pedig teológiai szinten”.

Pápaként egy összetett világban

XIV. Leó, az első USA-beli, modern értelemben véve az első missziós, és az első Ágoston-rendi pápa alkalmazza azokat a kormányzási képességeit, melyeket hosszú missziója során szerzett Peruban. Most pápaként egy olyan világban működik, melyben egyes hatalmak újra naggyá akarnak válni és ezért arra van szükségük, hogy mások visszavegyenek saját jogaikból. Ebben az eddig nem tapasztalt és egymással kölcsönösen összefüggő, globális kihívások jellemezte világban az új pápának az a feladata, hogy fontossági sorrendet állítson fel egy bonyolult teendőlistában, csomókat oldjon vagy kettévágjon, döntési folyamatokon, megfontolt válaszokon és elnapolásokon keresztül, melyek nem ígérnek sem könnyű, sem azonnali elismerést a„fegyvertelen és lefegyverző” békét előmozdító pápaságnak.

A nemzetközi színtér fontos szereplője

A Treccani 2025-ös évkönyve – amelyet immár 26. alkalommal adtak ki – visszatekint az elmúlt 365 napra, melyet háborús, gazdasági és társadalmi feszültségek tarkítottak, de egyben meglepő történelmi, aktuális és kulturális események jellemeztek, mint például az új pápa megválasztása. Mintegy 600 oldalon megragadóan beszéli el az idei év történetét 1169 háttérhíren, 108 fontos szerző által írt cikken keresztül, 95 keretes cikkel, 81 grafikonnal és térképpel, valamint 446 képpel gazdagítva.

„Igyekeztünk teljes körűen és mély áttekintéssel elbeszélni ezt a nehéz évet a Treccani enciklopédia szilárd szakmai bázisának köszönhetően, felhasználva a hozzáértő külső munkatársak hálózatát, akik széles és szigorú rálátást biztosítanak a nagyon összetett jelenre” – nyilatkozta Marcello Sorgi igazgató, majd hozzátette: „XIV. Leó pápa Egyházában találtuk meg a nemzetközi színtér egyik fontos új szereplőjét, és ezért választottuk meg őt az év emberének.”

