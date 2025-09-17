XIV. Leó pápa megáldotta a częstochowai Fekete Madonna-kegykép hiteles másolatát

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 17., szerda | 13:28
XIV. Leó pápa szeptember 10-én, a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás során találkozott Bodon Péterrel, a Ferences Mária Liga (Lega Mariana Francescana) alapítójával, aki a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család tagja is. Az audiencián a pápa megáldotta a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család által adományozott częstochowai Fekete Madonna-kegykép hiteles másolatát.

Az eseményről Bodon Péter küldött beszámolót a Vatikáni Rádiónak, melyben így fogalmazott: „Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy augusztus 30-án Częstochowában a Fekete Madonna-kegykép Mistura Tadeusz festőművész által festett hiteles másolatát vehettem át a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család adományaként, amit az igazgató Marian Adam Waligóra pálos atya adott át.” A Ferences Mária Liga alapítója hozzátette: „Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora segítségének köszönhetően kaptam időpontot az audienciára.”

„XIV. Leó pápával való találkozásom legszebb pillanata az volt, hogy láttam, mennyire örül annak a kezdeményezésnek, hogy a kegykép zarándokútra indul, és első állomása Pétervására lesz. Imádkozik a város lakóiért, és kéri Istent, hogy a kisváros az ima és a béke városa legyen.”

XIV. Leó pápasága során első alkalommal áldotta meg a częstochowai Fekete Madonna-kegykép hiteles másolatát – hangsúlyozta Bodon Péter.

„XIV. Leó pápa nagyon derűs volt találkozásom során, még a különös kérésemet is nagy mosollyal fogadva teljesítette. Ez az igaz keresztényi hozzáállás, hogy nekünk is mosolyogni kell a világra, hiszen nagy szüksége van a világnak a kedvességre és szeretetre.”

Azon egyházközösségek, amelyek szeretnének bekapcsolódni a kegykép zarándoklatába, a bodonfc@gmail.com e-mail-címen érdeklődhetnek.

