XIV. Leó pápa megáldotta a częstochowai Fekete Madonna-kegykép hiteles másolatát

Az eseményről Bodon Péter küldött beszámolót a Vatikáni Rádiónak, melyben így fogalmazott: „Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy augusztus 30-án Częstochowában a Fekete Madonna-kegykép Mistura Tadeusz festőművész által festett hiteles másolatát vehettem át a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család adományaként, amit az igazgató Marian Adam Waligóra pálos atya adott át.” A Ferences Mária Liga alapítója hozzátette: „Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora segítségének köszönhetően kaptam időpontot az audienciára.”

„XIV. Leó pápával való találkozásom legszebb pillanata az volt, hogy láttam, mennyire örül annak a kezdeményezésnek, hogy a kegykép zarándokútra indul, és első állomása Pétervására lesz. Imádkozik a város lakóiért, és kéri Istent, hogy a kisváros az ima és a béke városa legyen.”

XIV. Leó pápasága során első alkalommal áldotta meg a częstochowai Fekete Madonna-kegykép hiteles másolatát – hangsúlyozta Bodon Péter.

„XIV. Leó pápa nagyon derűs volt találkozásom során, még a különös kérésemet is nagy mosollyal fogadva teljesítette. Ez az igaz keresztényi hozzáállás, hogy nekünk is mosolyogni kell a világra, hiszen nagy szüksége van a világnak a kedvességre és szeretetre.”

Azon egyházközösségek, amelyek szeretnének bekapcsolódni a kegykép zarándoklatába, a bodonfc@gmail.com e-mail-címen érdeklődhetnek.

